Winter 2023, le destinazioni più scelte (e costose)

Da Livigno a Rivisondoli, fino all’Etna in Sicilia. Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, ha realizzato la classifica delle top 40 destinazioni sciistiche più amate dagli italiani nella stagione 2022-2023, indicando non solo il prezzo degli alloggi ma anche degli skipass.

In testa Livigno, in Lombardia, seguono Roccaraso e Rivisondoli in Abruzzo e Madonna di Campiglio in Trentino-Alto Adige. Chiudono la top 5 Bormio e Tre Cime Dolomiti. La località valdostana di Courmayeur si piazza in sesta posizione davanti alla trentina Canazei-Belvedere e a Cortina d’Ampezzo in Veneto. Ghiacciaio dello Stubai nei pressi di Innsbruck e Breuil-Cervinia chiudono la top 10.

I nostri connazionali hanno una netta predilezione verso le località dello Stivale: ben 31 destinazioni su 40 sono italiane e solo 8 estere, più precisamente 2 per ognuno dei 4 Paesi con cui l’Italia condivide il suo confine settentrionale. In Austria (Ghiacciaio dello Stubai al nono posto e Kitzbühel 11ª), e in Slovenia (il Vogel Ski Resort nel Parco Nazionale del Tricorno 15° e Kranjska Gora 40ª). Fino in Francia (Charmonix-Mont-Blanc 21ª e Les 3 Vallées 34ª) e in Svizzera (Zermatt e St. Moritz rispettivamente 28ª e 29ª).

Come da copione, la regione italiana più rappresentata è il Trentino-Alto Adige con ben 9 località, ma va forte anche l’Abruzzo con Roccaraso-Rivisondoli, Pescasseroli, Ovindoli Monte Magnola, Campo Felice-Rocca di Cambio e Gran Sasso-Campo Imperatore.

Quanto ai prezzi, Zermatt come prezzo medio combinato di skipass e alloggio tra alta e bassa stagione batte tutti con i suoi 248 euro al giorno, con St. Moritz che si attesta a 193 euro. Non è da meno Cortina con i suoi 234 euro giornalieri o Corvara in Badia con 210 euro.

Ma quali sono le località più economiche per una settimana bianca a basso costo? Nonostante i prezzi da capogiro di alcuni ski resort, molta è la scelta di località e resort con un prezzo medio inferiore ai 100 euro: nella classifica di Holidu sono ben 12, tra cui spiccano La Thuile e Sestriere, Pescasseroli e Roccaraso-Rivisondoli.

Ma un esempio ancora più evidente sono le due località slovene, Kranjska Gora e Vogel Ski Resort, che si attestano sui 79 euro, così come la siciliana Etna Nord con 71. Sono tuttavia solo due le località il cui prezzo medio è sotto i 50 euro: si tratta di Gran Sasso Campo Imperatore con 45 euro mentre la regina del risparmio è Viggiano Montagna Grande; questa località in Basilicata costa in media solo 37 euro al giorno.