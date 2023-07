Wizz Air lancia la rotta da Trieste e Tirana

Wizz Air ha avviato un nuovo collegamento operativo sulla rotta Trieste-Tirana: è la prima volta che la compagnia aerea europea atterra a Trieste, che è diventata la 27ª destinazione in Italia.

La nuova rotta Wizz Air fra Trieste e Tirana sarà operata due volte alla settimana: il lunedì e il venerdì. I voli saranno serviti dal nuovo aeromobile, l’Airbus A321neo, che offre 239 posti a bordo.

Per Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air, ha commentato: «Questa nuova rotta Wizz Air, che collegherà due bellissime città come Trieste e Tirana, ci permette, da adesso, di ampliare la nostra offerta e garantire una maggiore connettività tra Italia e Albania a tariffe convenienti. Complessivamente, offriamo ora più di 20 rotte tra i due paesi: gli aerei Wizz Air in partenza da Trieste forniscono un’ulteriore scelta per i passeggeri, che siamo pronti ad accogliere a bordo dei nostri aeromobili efficienti e sostenibili».

Viva soddisfazione espressa anche da Marco Consalvo, ceo dell’aeroporto di Trieste «Ci auguriamo che questa nuova rotta sia l’inizio di un’importante partnership con questa compagnia. Tirana e il nostro territorio sono finalmente collegati direttamente grazie a Wizz Air: e questo volo è fondamentale per la comunità albanese che vive in Friuli-Venezia Giulia e rappresenta nuove opportunità per sviluppare flussi commerciali e turistici tra la nostra regione e l’Albania».