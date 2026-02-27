Wizz Air, piano di espansione sulle rotte Italia-Spagna

Estate di grandi numeri quella che si prospetta per i voli Wizz Air dall’Italia per la Spagna. La compagnia ungherese, che oggi è la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, e l’Ente spagnolo del turismo hanno presentato il 26 febbraio, a Roma, i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026, confermando la base di Fiumicino come porta d’accesso privilegiata per i flussi turistici tra le due nazioni.

L’evento è stato l’occasione per Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air, per fare il punto sui risultati registrati fin dal 2005 con le connessioni da Roma, con 27,9 milioni di passeggeri da Fiumicino, e solo nel 2025 la cifra record di oltre 6,8 milioni di viaggiatori con 16 aeromobili basati stabilmente a Roma.

Per l’estate 2026, dunque, Wizz Air metterà a disposizione dei passeggeri in partenza da Roma una capacità complessiva verso la Spagna di oltre 2,2 milioni di posti, con una crescita del 21%. L’offerta coprirà 12 destinazioni chiave con frequenze potenziate: Madrid e Barcellona diventeranno collegamenti plurigiornalieri (rispettivamente 16 e 14 voli a settimana); Valencia, Palma di Maiorca e Malaga saranno collegate con voli giornalieri o doppi giornalieri (14 frequenze settimanali). Per rispondere alla domanda estiva, Ibiza vedrà 12 voli a settimana, frequenze strategiche per Siviglia, Alicante e Bilbao da 4 a 7 volte a settimana; infine, Tenerife, Minorca e Saragozza – collegate rispettivamente 5, 3 e 4 volte a settimana.

Così Silvia Mosquera: «L’Aeroporto di Fiumicino è per noi una base di grande importanza strategica. Con oltre 2,2 milioni di posti disponibili per il 2026 verso la Spagna, vogliamo essere il ponte che permette ai romani di sentirsi a casa anche a Madrid, Siviglia o Bilbao. Inoltre siamo molto orgogliosi di essere l’unica compagnia aerea a Fiumicino con Saragozza, rafforzando un’offerta esclusiva verso la Spagna».

Il legame tra Italia e Spagna si conferma pilastro strategico del network, con complessivamente 25 rotte dedicate, di cui 4 annunciate negli ultimi due mesi, e una flotta di 35 aerei basati sul territorio nazionale nel 2026, pronti a trasportare milioni di passeggeri verso le destinazioni spagnole più amate.

Riguardo al traffico aereo internazionale, Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente turistico spagnolo a Roma e consigliere Turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia ha sottolineato che i collegamenti tra Italia e Spagna sono al primo posto con oltre 22,5 milioni di passeggeri tra i due Paesi: «In questo contesto, Wizz Air rappresenta una leva fondamentale per la trasformazione del settore turistico e per raggiungere destinazioni meno conosciute della Spagna attraverso viaggi slow, ricchi di spunti d’interesse culturali, gastronomici e naturalistici e contribuendo all’obiettivo della strategia Turismo España 2030, gettando le basi per la trasformazione del turismo spagnolo verso un modello di crescita duraturo e sostenibile».

Nel 2026, Wizz Air punta a una capacità di 9 milioni di posti sullo scalo di Roma Fiumicino e 27 milioni di posti in totale dall’Italia, oltre 142,1 milioni dall’inizio delle operazioni e con un incremento dell’8% rispetto al 2025.

Attualmente, Wizz Air, che opera con aeromobili Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A321 e Airbus A321neo, in Italia ha un totale di 284 rotte attive verso più di 30 Paesi e serve 26 aeroporti con 6 basi in Italia.