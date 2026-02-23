Wizz Air, prenotazioni off limits per aggiornamento

Sistema off limits dalle 23 del 25 febbraio alle 8 del 26. Lo ha annunciato Wizz Air, che sospenderà temporaneamente l’accesso alle proprie piattaforme di prenotazione e ai servizi digitali per i clienti per consentire un aggiornamento programmato, volto a migliorare l’affidabilità, la stabilità e l’esperienza complessiva dell’utente.

Durante questa finestra temporale i clienti non potranno usufruire di diversi servizi digitali, tra cui:

– prenotazione di nuovi voli;

– modifica di prenotazioni esistenti;

– check-in online;

– funzioni di prenotazione tramite l’app mobile Wizz Air;

– riscatto di voucher e servizi relativi all’account.

Tutte le operazioni di volo proseguiranno regolarmente come da programma, quindi nessun problema per i passeggeri che hanno già effettuato il check-in o scaricato le proprie carte d’imbarco.

Wizz Air raccomanda ai passeggeri che viaggiano durante la finestra di interruzione di completare il check-in online e scaricare le carte d’imbarco prima dell’inizio dell’aggiornamento del sistema. In caso di necessità, comunque, il check-in in aeroporto sarà disponibile gratuitamente.

«Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti un’esperienza fluida e affidabile – assicura Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air – Questo aggiornamento programmato permetterà di sviluppare ulteriormente i nostri sistemi e supporterà futuri miglioramenti su tutte le nostre piattaforme digitali».