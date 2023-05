Wizz Air sospende due rotte dall’Italia all’Egitto

A sorpresa la Wizz Air chiuderà a metà giugno due collegamenti dall’Italia verso l’Egitto. È quanto si apprende consultando il sistema di vendita della compagnia aerea, dal quale si evince che il volo del 12 giugno da Roma Fiumicino ad Alexandria Borg El Arab (Alessandria) e il volo dell’8 giugno da Milano Malpensa sempre verso la stessa destinazione saranno gli ultimi acquistabili.

In una nota dell’aerolinea si legge che questi collegamenti servivano una clientela prevalentemente etnica e che per il periodo estivo vengono confermati tutti i voli diretti dall’Europa verso l’Italia e che sono confermati i voli diretti settimanali dall’Italia per Abu Dhabi.

Inoltre, per la stagione estiva Wizz Air conferma gli operativi da Roma Fiumicino a Sharm El Sheikh e sempre da Roma per Il Cairo (Sphinx) con tre voli a settimana (lunedì, giovedì, domenica) operati con A321neo, che sarà attivo dal 15 giugno 2023.

Mentre da Milano Malpensa sono confermati i voli per Marsa Alam, Sharm El Sheikh e Il Cairo (Sphinx); quest’ultimo è operativo a partire dal 15 giugno e prevede due voli settimanali (ogni giovedì e domenica). La compagnia aerea conferma infine il collegamento settimanale da Napoli per Sharm El Sheikh.

A metà del marzo scorso Wizz Air aveva sospeso i collegamenti dall’Italia verso la capitale della Moldavia, Chisinau, per ragioni di sicurezza. Eventuali ripristini verranno segnalati in tempo utile nel sistema di prenotazione e con apposite comunicazioni anche a mezzo stampa.