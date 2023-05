Wizz Air volerà da luglio sulla Catania-Malta

Wizz Air annuncia il lancio dei voli da Catania per Malta. Saranno sei i collegamenti settimanali per la stagione estiva a partire dal primo luglio 2023, uno ogni giorno dal martedì alla domenica, e saranno attivi nei mesi di luglio e agosto. I voli saranno operati con l’aeromobile A321neo, il più sostenibile ed efficiente della sua categoria. Con questa nuova rotta Wizz Air rafforza la sua posizione di leader nell’aeroporto di Fontanarossa, dopo le cinque nuove rotte annunciate di recente.

I passeggeri possono migliorare il loro viaggio con l’opzione Wizz Priority, che consente di usufruire del check-in e dell’imbarco prioritari e di portare in cabina un trolley extra.

«Siamo lieti di aggiungere un’altra rotta al nostro network a Catania, portando a 30 il numero totale di rotte Wizz dalla base – sottolinea Tamara Nikiforova, corporate communication manager del gruppo Wizz Air – Con sei nuove rotte da Catania, due da Comiso, un aumento delle frequenze e il quarto aeromobile in arrivo nel prossimo inverno, Wizz Air rimane impegnata a migliorare la connettività per i suoi passeggeri in Sicilia con opportunità di viaggio più comode, convenienti e sostenibili».