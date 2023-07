World Tourism Event, cultura e sostenibilità al centro dell’edizione 2023 a Torino

Quest’anno sarà Torino a ospitare la 14ª edizione del World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale, in programma dal 21 al 23 settembre a Palazzo Carignano. Gli organizzatori promettono un’edizione rinnovata, che oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti Patrimonio mondiale e al workshop B2B riservato a buyer e seller del settore italiani e internazionali, vedrà un calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti Patrimonio Mondiale.

Un’attenzione particolare, infatti, sarà riservata al Patrimonio Culturale Immateriale, in virtù del ventesimo anniversario della adozione della Convenzione sulla salvaguardia di tale patrimonio, avvenuta a Parigi il 17 ottobre 2003. Il salone intende, infatti, celebrare questa importante ricorrenza con un calendario di approfondimenti e di presentazioni finalizzati a far conoscere il grande Patrimonio immateriale piemontese e italiano.

Focus specifici saranno dedicati anche alle scuole del territorio per sensibilizzare anche le nuove generazioni alla tutela dei beni Unesco e, allo stesso tempo, offrire loro nuove opportunità di crescita e di lavoro.

La scelta di Torino come sede del World Tourism Event è motivata, oltre che dall’ampia offerta di beni e siti Patrimonio Mondiale della città e della Regione Piemonte, dalla dinamicità e dalla varietà del comparto turistico operante nel territorio, “che fanno del Wte un’importante opportunità per gli espositori di entrare in contatto con il bacino di operatori della regione e del nord ovest dell’Italia”, sottolinea la nota degli organizzatori.

In sintesi, il Wte 2023 prevede un’area espositiva, riservata non solo ai beni Patrimonio Mondiale, italiani e stranieri, ma anche a tutti quegli operatori turistici che vogliano offrire esperienze per vivere appieno la vacanza. Nell’area espositiva Wte, il visitatore potrà avere informazioni sui siti Patrimonio Mondiale, sull’offerta turistico-ricettiva ed entrare in contatto con enti del turismo e operatori. Lo spazio resterà aperto e visitabile gratuitamente tutti e tre i giorni dell’evento.

Nella giornata inaugurale dell’evento, il 21 settembre, si svolgerà anche il Workshop B2B, ormai appuntamento di riferimento per gli operatori del settore. Il workshop è riservato a buyer internazionali, selezionati in collaborazione con Enit-Agenzia Nazionale per il Turismo, e provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Paesi Scandinavi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svizzera.

I seller saranno operatori turistico-ricettivi italiani che abbiano sede e operino nelle aree inserite nella World Heritage List Unesco e che intendano promuovere il territorio, le strutture ricettive, le esperienze, la cultura di tali aree. Infine, l’edizione 2023 avrà una rinnovata Area eventi ed esperienze, luogo di approfondimento e di animazione, pensata come uno spazio dinamico e sempre aperto a ingresso gratuito.

Il Wte 2023 è realizzato con il contributo e la collaborazione della Regione Piemonte, con il patrocinio del ministero della Cultura, con il patrocinio e la collaborazione di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, Ficlu- Federazione Italiana Club Unesco, Feacu – Federazione Europea Associazioni e Club Unesco, Fiavet-Federazione Italiana Associazioni, Imprese Viaggi e Turismo, Icomos Italia – Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti Comitato Nazionale Italiano, e dell’Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale.