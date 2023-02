Worldline estende la partnership con Msc Cruise per i pagamenti

Worldline, società che opera nel settore dei pagamenti, ha esteso la sua collaborazione di lunga data con Msc Cruise per offrire ai clienti un’esperienza personalizzata e omogenea in tutta Europa.

Worldline si impegna a sostenere la compagnia di crociere nei suoi piani di espansione, facilitandone l’ingresso in nuovi mercati grazie a una soluzione plug and play che soddisfa i più elevati standard di sicurezza e a un processo di imbarco efficiente. Worldline sostiene le ambizioni di crescita delle operazioni di Msc attraverso una soluzione che risponde alle particolari esigenze del settore crocieristico, tra cui un’esperienza di pagamento omnicanale di facile utilizzo, l’accettazione di un’ampia gamma di mezzi di pagamento sia locali che internazionali, compresa la rapida disponibilità di nuove soluzioni di pagamento emergenti, e funzionalità semplificate di elaborazione online e in presenza.

Una soluzione che copre l’intera catena del valore, da una soluzione completa di ecommerce acquiring in tutta Europa ai terminali di pagamento a bordo per l’accettazione dei pagamenti con carta da parte dei passeggeri durante la navigazione. La personalizzazione dell’esperienza di consumo comprende i requisiti specifici di Msc Cruise, inclusi i rimborsi e le autorizzazioni incrementali.

«Siamo lieti di poter incrementare ed estendere la nostra relazione commerciale a lungo termine con Msc Cruise – ha commentato Chris Lanckbeen, global sales director travel and hospitality di Worldline – In qualità di leader nel proprio segmento, Msc aveva bisogno di una serie di funzioni sofisticate per supportare la propria promessa ai clienti, che Worldline, in qualità di principale partner di pagamento per l’attività di e-commerce in Europa, è lieta di sostenere».

La soluzione di acquiring fornita è integrata con lo Shipboard Property Management System (Spms) di Msc, che semplifica i processi di pagamento interni e aumenta l’efficienza del personale. La compagnia beneficia anche di uno strumento di reporting finanziario all’avanguardia che facilita attività complesse come l’analisi finanziaria, la riconciliazione e il rilevamento delle frodi.

«Worldline è stata in grado di soddisfare la nostra esigenza di sviluppare una soluzione di acquiring più aggiornata e stabile per le nostre operazioni europee in continuo sviluppo, fornendoci i più alti standard di qualità, opzioni di pagamento flessibili e una maggiore efficienza del backoffice – ha aggiunto Stefano Celada, head of group treasury di Msc Cruise – Questi vantaggi ci aiuteranno a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di viaggio e di pagamento possibile».

In futuro, Worldline offrirà agli operatori crocieristici la possibilità di migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri aggiungendo servizi innovativi a valore aggiunto come, tra gli altri, la realtà aumentata e lo shopping dal vivo.