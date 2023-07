Wttc, fiducia nell’Italia: “Il travel crescerà nei prossimi 10 anni”

La forte ripresa in Italia del settore viaggi e turismo viene certificata anche dal Wttc. Il World Trade & Tourism Council, infatti, ha misurato l’impatto economico dell’intero settore nel corso del 2023 e ha previsto anche il suo valore nel corso dei prossimi anni.

L’organizzazione internazionale stima che il settore aumenterà il suo contributo al Pil italiano fino a quasi 237 miliardi di euro entro il 2033 e impiegherà oltre 3,3 milioni di persone in tutto il Paese, con il risultato che un italiano su sette lavorerà nel settore del turismo e dei viaggi.

Secondo l’indagine, inserita all’interno dell’annuale Economic Impact Research, quest’anno invece il settore contribuirà con quasi 194 miliardi di euro all’economia italiana, ovvero solo il 3% in meno rispetto ai numeri più alti registrati nel pre Covid.

Non solo, il Wttc prevede anche che il settore creerà più di 65.000 posti di lavoro nel 2023 – recuperando quasi tutti gli impieghi persi a causa della pandemia – sfiorando la quota di 2,8 milioni di persone che lavorano nel turismo nel nostro Paese.

Lo scorso anno, sempre secondo l’indagine del Wttc, il contributo del travel al Pil italiano è cresciuto del 33,4%; con un impatto in totale del 10,2% sull’intera economia italiana, avvicinandosi proprio al picco del 2019 (ovvero 200,5 miliardi).

Sempre nel 2022, il settore ha anche creato 315mila posti di lavoro in più rispetto all’anno precedente; raggiungendo quota 2,7 milioni di posti di lavoro a livello nazionale (uno su nove di tutti i posti di lavoro in Italia). Dalla ripresa post pandemica, quindi, il settore ha recuperato circa 334mila dei 477mila posti di lavoro persi durante il Covid.

Lo scorso anno, infine, la spesa dei visitatori stranieri in Italia ha superato i 42 miliardi di euro – solo l’11% in meno rispetto ai livelli del 2019 – per una crescita record del 99,3% rispetto all’anno precedente.

Anche Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, ha ribadito il valore strategico del travel & tourism in Italia: «La forte ripresa del settore è una grande notizia per l’occupazione e la prosperità in tutta Italia, con il ritorno dei visitatori internazionali. Nei prossimi dieci anni prevediamo una crescita del turismo pari al 12% del Pil italiano», ha detto Simpson.