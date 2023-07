A Boscolo Gift l’Italy’s Best Customer Service 2023-24

Per il secondo anno consecutivo, Boscolo Gift si aggiudica il premio “Italy’s Best Customer Service” nella categoria “Cofanetti regalo”.

L’indagine, realizzata per il Corriere della Sera da L’Economia e dalla società di ricerca e analisi Statista, intende premiare le aziende italiane più attente ai consumatori e dal servizio clienti più efficiente. Boscolo Gift si è posizionata al primo posto della propria categoria con una valutazione di 8,48 su 10.

A valutare le aziende vincitrici sono stati i clienti stessi: è stato chiesto a più di 15mila consumatori di fornire valutazioni sulle aziende partecipanti sulle base di cinque criteri specifici e fondamentali per un customer service di alto profilo: disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e varietà delle soluzioni offerte.

A trainare le performance di Boscolo il suo Concierge, pensato per fornire assistenza costante prima, durante e dopo il soggiorno: booking dedicato, informazioni e suggerimenti, piccoli servizi supplementari in viaggio, assistenza 24h con linea dedicata. Una sicurezza anche per le agenzie di viaggi che propongono i cofanetti della Boscolo Gift Collection sapendo di poter contare su un supporto a tutto tondo, dalla fase di vendita al soggiorno, al ritorno dei propri clienti in agenzia.

“La conferma del premio Italy’s Best Customer Service per il secondo anno consecutivo rappresenta un successo che è un ulteriore motivo d’orgoglio per Boscolo, a conferma che la scelta di un customer service strutturato e competente sia parte fondamentale della qualità del prodotto”, si legge in una nota dell’operatore.