A Pesaro apre Charlie Urban, terza struttura di Lindbergh Hotels & Resorts

La catena italiana Lindbergh Hotels & Resorts ha inaugurato la sua terza struttura a Pesaro, il Charlie Urban Hotel. La struttura, un quattro stelle situato sulla costa marchigiana, è stata oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione e ora mira diventare un punto di aggregazione della città.

Charlie Urban è la terza struttura in portfolio della catena creata da Nardo Filipetti, storico fondatore di Eden Viaggi. La new entry, infatti, si aggiunge al 5 stelle Boutique Hotel Excelsior SPA & Lido e al Nautilus Family Hotel, 4 stelle particolarmente attento alle esigenze delle famiglie.

Nato a seguito di un importante lavoro di riqualificazione dell’ex hotel Cruiser, uno degli edifici più iconici della città, il Charlie Urban Hotel è stato inaugurato mercoledì 12 luglio; ma è già attivo dal 15 giugno ed è pronto a diventare un punto di riferimento anche in vista di Pesaro Capitale della Cultura 2024. L’investimento, che comprende l’acquisizione della struttura e i lavori di ristrutturazione durati sei mesi, si aggira intorno ai 20 milioni di euro e il cantiere ha coinvolto numerose imprese del territorio.

La struttura, in pieno stile moderno e innovativo, è stata rinnovata secondo i più moderni criteri di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. “Tutto il verde presente in hotel, infatti, viene irrigato tramite un sistema di recupero delle acque piovane mentre sul tetto verrà realizzato un impianto fotovoltaico”, sottolinea la nota di Lindbergh.

In ognuna delle 117 camere è presente un sistema di ultima generazione che, tramite sensori, rileva la presenza dell’ospite in camera e attiva meccanismi di automazione per controllare la climatizzazione, le luci e in generale le facility della camera. In assenza di ospiti, la camera si spegne consentendo così di limitare il consumo di energia e il relativo impatto sull’ambiente.

All’interno dell’hotel sono presenti inoltre 5 aree meeting modulabili tra di loro per un totale di 8 diverse sale, perfette per diventare spazi meeting, due di queste con affaccio diretto sul mare. A completare i servizi dell’hotel ci sono il Charlie Bar, un locale panoramico situato all’ultimo piano, e una sala convegni.

Il nome dell’hotel prende spunto proprio da Charles Lindbergh, il pionere creativo e aviatore che ha ispirato il fondatore del gruppo Nardo Filippetti per il nome della catena.

«Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo – afferma Nardo Filippetti, presidente di Lindbergh Hotels & Resorts – Da sempre il nostro obiettivo è stato quello di creare una struttura che diventasse un punto di riferimento non solo per i turisti e i visitatori ma anche per tutto il nostro territorio, dove arte, cultura e socialità si uniscono e si fondono alla perfezione. Crediamo molto nelle potenzialità di Pesaro e, non a caso, proprio qui abbiamo iniziato a fare impresa e abbiamo investito nei nostri tre alberghi. È una città con un forte potenziale turistico e siamo estremamente soddisfatti di aver offerto alla nostra Pesaro un’altra struttura firmata Lindbergh Hotels & Resorts a pochi mesi ormai da Pesaro Capitale della Cultura 2024».

Marco Filippetti, vicepresidente di Lindbergh Hotels & Resorts, ribadisce il concept: «Ciò che avevamo in mente era un albergo dal forte respiro internazionale ma che rispecchiasse al tempo stesso i valori dell’identità e dell’italianità tipici di Lindbergh. Con il Charlie Urban Hotel, il gruppo alberghiero si vuole posizionare nel mercato del bleisure travel andando a catturare una clientela business, ma non solo, sempre più attenta ai nuovi trend di viaggi e con occhio di riguardo verso tutto ciò che è sostenibilità».