AAA 600 lavoratori cercasi per alberghi di lusso

Per la stagione 2023 e-work è alla ricerca di 600 figure per il settore horeca, per conto di importanti strutture turistiche dell’hôtellerie di lusso.

Si ricerca personale food & beverage (chef de rang, camerieri di sala, maitre, restaurant manager, commis di sala, addetti alle colazioni, barman, bartender); personale di cucina (commis di cucina, aiuto cuoco, chef de partie, sous chef) e housekeeping (facchini ai piani, cameriere ai piani, governanti e aiuto governanti, doorman e bellboy).

Una ricerca estesa per soddisfare le esigenze di personale qualificato in un momento di ripresa del settore e del turismo: 100 figure verranno inserite in strutture luxury del Lazio, 130 a Milano, 180 nelle città d’arte e altrettante in strutture della zona dei laghi. Le posizioni aperte in strutture a 5 stelle, tra Alpi e Dolomiti, sono in totale 260, in attesa poi, da aprile, di rispondere alle esigenze delle strutture turistiche marine. Al termine del processo di selezione ai candidati risultati idonei verrà proposto inserimento con contratto a tempo determinato.

«Il settore Horeca è in forte ripresa e i dati positivi che ci arrivano dal mercato permettono di stimare una crescita elevata dell’occupazione a partire da marzo 2023: un +30% supportato dalla ripresa generale del turismo – dichiara Cristina Palmieri, national key account Horeca di e-work – Una prospettiva positiva che incontra però la difficoltà oggettiva per il settore di reperire personale qualificato, fondamentale, per soddisfare le esigenze dell’hôtellerie di lusso. Un incontro tra domanda e offerta di lavoro, oggi particolarmente complesso, che favoriamo con la selezione continua di profili, con la somministrazione di corsi di formazione a supporto dei candidati. Questo ci permette di proporre alle aziende dell’hôtellerie e della ristorazione i profili più qualificati per i ruoli proposti».

E-work che ha al suo interno una divisione specializzata Horeca, affianca i candidati nella valorizzazione delle esperienze e competenze, e le strutture che necessitano di trovare le risorse professionalmente adeguate a ricoprire il livello delle mansioni richieste. Un ascolto del settore che vedrà presente e-work all’evento “Albergatore Day” organizzato da Federalberghi il 25 gennaio a Roma. Mentre i candidati che intendono approfondire le 600 posizioni aperte in ambito Horeca per il segmento luxury hotels e candidarsi partecipando alla selezione nazionale, il riferimento è il portale e-work. È possibile inoltre il proprio cv alla mail [email protected].