Addio a Giampiero Urso, colonna del turismo pugliese

Lutto nel mondo del travel: all’età di 67 anni, è scomparso Giampiero Urso, proprietario di Picchiotours, operatore turistico pugliese di Latiano, in provincia di Brindisi. A darne notizia è stato il figlio, Nicola Urso, che porterà avanti con orgoglio l’agenzia di famiglia, tra i marchi storici del turismo incoming sud Italia, tra i leader nel segmento gruppi terza età.

L’imprenditore scomparso prematuramente ha rappresentato una guida per molti manager attivi sulla scena turistica nazionale. Tra questi Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer, che ha dichiarato: «Perdere il proprio mentore, ma soprattutto un fraterno amico, con uno spessore morale e umano come quello di Giampiero Urso, è un dolore immenso. Ricordare la sua dedizione e i suoi insegnamenti professionali è l’unico modo che conosco per onorarne la memoria. A Sandra, Nicola e Francesca il mio abbraccio e la mia totale vicinanza».

A ricordarlo sulla propria pagina Facebook anche Giuseppe Pagliara, fondatore e amministratore delegato di Nicolaus Group: «Buon viaggio Giampiero, amico mio», scrive pubblicando una foto che li ritrae insieme.

Tra i ricordi più accorati, quello di una sua collaboratrice, Giusy Mariano: «Grazie per averci insegnato a svolgere uno dei lavori più belli del mondo; ad averci insegnato che il turismo non è solo business, ma è anche e soprattutto calore, accoglienza, senso di responsabilità e passione. Quella passione che tu ci hai trasmesso, quella generosità che ti ha sempre contraddistinto, quell’affetto, quella dolce durezza che non ci ha mai inculcato timore, ma voglia di spingerci sempre un tantino più in là delle nostre capacità,di fare del nostro meglio. Grazie per averci insegnato che un partner commerciale deve essere prima di tutto un amico. Grazie per aver tanto creduto in noi, per averci dato fiducia e per aver sempre voluto il nostro bene. Lavorare per te è stato come lavorare per le nostre famiglie e ora, senza di te, ci sentiamo tutte un po’ più orfane».

La redazione de L’Agenzia di Viaggi Magazine si unisce al cordoglio di colleghi e amici, esprimendo le più sentite condoglianze alla sua famiglia.