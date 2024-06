Aeroporti, è allarme “trasloco” voli da Napoli a Salerno

Serve chiarezza, subito, sugli operativi voli estivi a Napoli e Salerno. È l’urgente appello lanciato da Advunite-Aidit Campania in merito alla gestione dei due scali partenopei. Infatti, l’inaugurazione dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi il prossimo 11 luglio porterà allo spostamento di alcuni voli da Napoli, infrastruttura ormai satura. Ma ad oggi – secondo l’associazione che riunisce numerosi agenti di viaggi campani – non si hanno certezze su quali voli saranno dirottati sullo scalo salernitano con tutte le problematiche del caso.

Il presidente di Advunite, Cesare Foà, evidenzia: «Abbiamo provato a spiegare alla parte politica e alla società aeroportuale (Gesac, ndr) che sia sul fronte incoming che outgoing abbiamo grossi problemi organizzativi, dobbiamo sapere per tempo dove atterreranno e dove decolleranno gli aerei, ma soprattutto dove verranno collocati i charter per l’Egitto. Sappiamo che a Napoli ci sono limitazioni per due voli Schenghen l’ora, ma allora per l’Egitto si partirà da Salerno? Siamo a fine giugno e non abbiamo ancora gli schedule per agosto e oramai dobbiamo comunicarlo ai clienti. Siamo a conoscenza che già alcuni voli privati sono stati spostati su Foggia per mancanza di slot e comprendiamo che ci siano aspetti legali da rispettare, ma a noi operatori del turismo servono certezze, che sembrano ad oggi una vera chimera. Chiediamo dunque risposte inconfutabili da Gesac e dagli enti preposti perché non possiamo lasciare soli i tour operator partner e i broker aerei in questa fase delicata della stagione».

Anche il presidente di Fiavet Campania, Giuseppe Scanu, da noi interpellato, osserva: «Spesso ci si dimentica che il turismo non è solo incoming, ma anche outgoing, segmento in cui tante aziende sono specializzate e lavorano, investendo risorse economiche e umane. Se manca chiarezza e un’informazione puntuale, occorre intervenire per far sì che ci sia rispetto della nostra attività professionale. Dobbiamo sempre e comunque tutelare i nostri clienti e nella stagione estiva non possiamo permetterci leggerezze. Diciamo che la non comunicazione tempestiva può danneggiare il nostro lavoro».

Intanto Gesac, la società che gestisce gli aeroporti di Napoli e di Salerno, non replica, limitandosi a precisare, tramite ufficio stampa, che “tutti i voli programmati sono pubblicati sul sito web e non c’è alcun chiarimento da fornire agli operatori”.

A onor di cronaca, è già in evidenza online un primo calendario di voli che partiranno dallo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi e si tratta dei collegamenti per Milano, New York, Londra, Nantes, Basilea e Berlino. Mentre effettivamente non ci sono ancora informazioni sui voli charter.

Di certo lo scalo di Salerno dispone di una pista più corta di quella di Napoli e quindi non può assicurare operativi-voli di aeromobili troppo grandi; di conseguenza anche le programmazioni di voli charter saranno vagliate di volta in volta e con molta attenzione.