Aeroporto di Catania, superati i 12 milioni di passeggeri nel 2024

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per l’Aeroporto di Catania, che si conferma tra gli scali più dinamici del Paese.

«Con oltre 12 milioni di passeggeri nel 2024, l’attivazione di nuove rotte e il miglioramento continuo dei servizi, l’aeroporto rafforza il proprio ruolo strategico nel panorama nazionale e internazionale, consolidandosi come snodo essenziale per la mobilità e il turismo in Sicilia», ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Società Aeroporto Catania (Sac), intervenendo all’Airport Day, l’evento organizzato da Assaeroporti a Roma con il collegamento in streaming di 17 scali nazionali.

Torrisi ha sottolineato il ruolo fondamentale di Catania e Comiso, che «non sono solo infrastrutture di trasporto, ma veri e propri motori di sviluppo per il territorio». Attraverso gli investimenti in corso e i progetti di ampliamento «lo scalo etneo si sta trasformando in un’infrastruttura sempre più moderna ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze di viaggiatori e operatori del settore», ha spiegato. Il potenziamento dei collegamenti con i principali mercati, ha aggiunto Torrisi, favorisce la crescita del turismo, settore chiave per l’economia regionale e per l’internazionalizzazione della Sicilia.

L’amministratore delegato della Sac ha poi ribadito l’importanza di una strategia di lungo periodo. «L’impegno per il potenziamento della rete aeroportuale prosegue con determinazione, con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti, creare occupazione e rafforzare la competitività del sistema aeroportuale siciliano. Continueremo a investire nell’innovazione e nella crescita, affinché gli aeroporti di Catania e Comiso si affermino sempre più come asset fondamentali per la mobilità, l’economia e l’integrazione della Sicilia nei principali circuiti internazionali».

L’importante traguardo raggiunto dallo scalo di Catania si inserisce in un quadro di crescita generale del settore. Il sistema aeroportuale italiano ha infatti registrato oltre 220 milioni di passeggeri nel 2024, un dato che è stato enfatizzato all’Airport Day e che, secondo il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rappresenta «un punto di partenza per un ulteriore sviluppo del sistema aeroportuale italiano all’insegna dell’intermodalità».