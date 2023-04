Aeroporto di Perugia, la winter sfiora i 100mila di passeggeri

Continua l’accentuato trend di crescita dall’Aeroporto dell’Umbria di Perugia gestito da Sase, che nel mese di marzo ha fatto segnare un movimento di oltre 26mila passeggeri, pari a un +73% rispetto allo scorso anno e a un +110% sul 2019.

Andando poi ad analizzare i dati di traffico della stagione Iata Winter 2022-23, appena conclusasi, nel periodo novembre 2022-marzo 2023 sono transitati 94.953 passeggeri nello scalo, pari a una crescita del +83% rispetto alla stagione invernale 2021-22 (i passeggeri furono 51.771) e del +64% rispetto a quella del 2018-19, periodo pre Covid, quando ne transitarono 57.737.

Legittima soddisfazione espressa da Umberto Solimeno, direttore generale di Sase: «La stagione invernale 2022-23 si è chiusa con un +64% rispetto al 2018-19, periodo pre-pandemia. Questi dati testimoniano ancora una volta che la crescita dell’aeroporto in termini di movimenti e passeggeri è costante tutto l’anno e dimostrano ancora di più che anche l’inverno, stagione difficile per il comparto aereo, cresce rispetto al passato. Un altro segnale positivo per la sostenibilità del nostro aeroporto regionale che conferma la sua potenzialità anche fuori dai periodi di alta stagione. Dal 2018 ad oggi, nonostante l’impatto della pandemia, sono stati aperti una media di tre nuovi collegamenti all’anno, e sono state inaugurate nuove rotte da e per Francoforte, Malta, Palermo, Brindisi, Cagliari, Lamezia, Rotterdam, Bucarest, Barcellona, Vienna, Londra Heathrow, Tirana, Cluj e Cracovia: quasi tutte destinazioni confermate e cresciute in termini di frequenze e stagionalità nel corso di questi anni».

E per la summer, operativa fino al 28 ottobre prossimo, si prevedono 16 rotte programmate, operate da sei compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali. Nel dettaglio sono disponibili collegamenti da e per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair).