Affitti brevi, report Fiaip: contratti turistici al +15%

L’estate 2023 sarà molto positiva per l’Italia, boom di turisti in arrivo. È quanto emerge dal Report Immobiliare Nazionale Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) sulle locazioni brevi a uso turistico delle principali località del nostro Paese, in base al quale il mercato si conferma un settore sempre più strategico per la crescita del turismo e dell’economia in Italia.

Il rapporto, incentrato sull’andamento della stagione estiva 2022 e tendenze per quella in corso, è stato elaborato dal Centro Studi Nazionale Fiaip unitamente a un focus sull’Emilia-Romagna, colpita dall’alluvione.

In Italia nel 2022 sono state circa 278.000 le seconde case compravendute, +24% rispetto al 2021, e le proiezioni indicano per il 2023 un incremento di un ulteriore 10%. Aumentano i contratti di locazione breve a uso turistico, +10% rispetto alla stagione estiva 2021, sia per l’ottima redditività. Così come i canoni di locazione turisticahanno registrato un incremento del +8%. rispetto al 2021.

Stimata per il 2023 una crescita di un +15% rispetto all’estate 2022 del numero dei contratti di locazione breve con finalità turistica. Si conferma la crescita di coloro che hanno scelto o sceglieranno per la propria vacanza forme di ricettività extra-alberghiera, in particolare ampie case indipendenti. Inoltre, i valori dei canoni di locazione sono previsti in crescita per il terzo anno consecutivo, +12% rispetto all’estate 2022, specie a causa dell’aumento dei costi energetici e dall’inflazione oltre che da un consistente aumento della “domanda”.

Fattore decisamente importante è l’aumento significativo dei flussi turistici: nei primi mesi del 2023 oltre il 10% in più rispetto all’anno precedente, 443 milioni rispetto ai 402 del 2022, confermando la ripresa del settore turistico in Italia, con una crescita esponenziale sia delle presenze di stranieri, + 65%, che domestiche, +28%.

«Quest’anno in Italia è previsto uno straordinario boom di turisti, ma per accoglierli tutti sarà decisivo favorire le locazioni turistiche a conferma di come tale settore rappresenti, sempre di più, una strategica e potente risorsa per l’economia locale e nazionale – osserva il presidente nazionale Fiaip, Gian Battista Baccarini – Ora stiamo lavorando al tavolo istituito presso il ministero del Turismo per delineare un disegno di legge che metta ordine in materia, prevedendo poche e semplici regole orientate ad armonizzare le attuali procedure ed evitare gli attuali ripetuti adempimenti».