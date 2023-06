Affitti brevi, tavolo al Mitur: chieste correzioni al ddl Santanchè

La proposta di legge di Daniela Santanchè sugli affitti brevi torna al centro delle cronache dopo l’incontro, tenutosi nelle scorse ore, tra il ministro del Turismo e le associazioni di categoria, i sindaci delle Città metropolitane e i sindacati. «Il ministro Santanchè ha mantenuto l’impegno di presentare un testo di legge per le locazioni turistiche prima dell’estate e ha accolto le nostre istanze – afferma il presidente di Aigo Confesercenti, Claudio Cuomo – Era necessaria una disciplina uniforme a livello nazionale, volta a fronteggiare il sovradimensionamento e le potenzialità dei territori e salvaguardare i centri storici. Tuttavia, riteniamo ingiusto ed evidentemente riduttivo ricondurre alle sole locazioni brevi il problema dello spopolamento, fenomeno nato prima di Airbnb. Anzi, la riqualificazione di interi quartieri nelle città italiane è passata, e passa tuttora, per la messa a reddito ai fini turistici degli immobili, contribuendo alla nascita di nuove imprese e favorendo l’occupazione».

«Ci riserviamo, però – aggiunge Cuomo – di sottolineare l’inadeguatezza della limitazione temporale e dimensionale dell’articolo 4 del testo, che a nostro giudizio va eliminato. Abbiamo, infatti, gestori che operano sia in località dove ci sono stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, sia in comuni con più o meno di 5.000 abitanti, ospitando con frequenza clienti business di una notte e che sarebbero limitati. Inoltre, si creerebbe confusione tra comuni: immaginiamo un comune confinante con un altro, dove la densità abitativa è differente, ed un gestore a pochi metri dall’altro possa, differentemente, ospitare un cliente per una notte. Si tratta, di fatto, di un limite alla libera concorrenza: Antitrust, normativa europea, Tar regionali, non ultimo quello del Lazio, hanno unanimemente sancito il principio di non limitare la libera concorrenza. Per questo invieremo, come richiesto dal ministero, un documento emendativo volto a superare il limite delle due notti. Infine, riguardo al Codice Identificativo Nazionale, siamo ansiosi di vederlo all’opera: ci chiediamo infatti se queste leggi varranno anche per le Ota che hanno sede all’estero, su cui transitano il 90% delle prenotazioni, e se le sanzioni saranno efficaci».

Di tenore simile il commento di Martina Donini, presidente nazionale di Udicon, l’Unione per la difesa dei consumatori: «Accogliamo con favore l’iniziativa del governo di regolamentare questo settore, a partire dal tetto massimo di giorni di affitto all’anno e dalla limitazione dei posti letto in rapporto al numero dei residenti nei quartieri. È fondamentale promuovere un turismo sostenibile e responsabile, garantendo una distribuzione equilibrata degli alloggi disponibili. Il continuo aumento dei prezzi degli affitti preoccupa i consumatori italiani. Gli studenti universitari fuori sede e le famiglie con reddito medio-basso sono particolarmente colpiti da un aumento insostenibile dei costi di vita. È necessario – ribadisce – avviare un confronto aperto tra associazioni dei genitori, enti governativi e università per garantire il diritto allo studio dei giovani meritevoli, anche se privi di mezzi. È importante analizzare le cause di questa mancanza di case in affitto, come l’attrattività degli affitti brevi e l’aumento delle tasse e dei mutui. Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni sostenibili che rispondano alle esigenze di tutti i cittadini».

Sul cosiddetto ddl Santanchè si era espressa anche Federalberghi, sottolineandone le criticità.