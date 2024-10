Aim Group International apre una sede in Slovacchia

Aim Group International apre la sua 13ª sede. La società attiva nel settore congressi, eventi e comunicazione consolida la sua presenza internazionale con un nuovo ufficio operativo a Bratislava (Slovacchia) e prevede un’espansione del team nel 2025.

Il Gruppo già conta uffici in 12 città strategiche come Barcellona, Bruxelles, Budapest, Firenze, Lisbona, Madrid, Milano, Parigi, Porto, Praga, Roma e Vienna, supportato da un team di oltre 300 professionisti esperti nel settore degli eventi e della comunicazione.

L’ufficio di Bratislava, guidato da Dana Preyzkova, già country manager di Aim Group Czech Republic, si concentrerà sull’organizzazione di congressi associativi, eventi corporate – con un focus particolare sul settore farmaceutico – e attività di dmc.

«Questa apertura rappresenta un’evoluzione naturale grazie alla contiguità con gli altri uffici di Vienna, Praga e Budapest, che ci consente di realizzare un potenziamento in un’area strategica – spiega Marco Quagliarella, general manager international operations Aim Group International – Già da tempo abbiamo gestito clienti in Slovacchia, dove abbiamo visto crescere le richieste in un mercato dinamico anche grazie alla presenza di importanti aziende farmaceutiche. Abbiamo deciso La decisione di investire in un nuovo ufficio ci permetterà di completare e sviluppare tutte le linee di business attive, ovvero congressi associativi, eventi corporate e dmc, con un team che prevediamo di ampliare nel 2025».

Gianluca Scavo, ceo di Aim Group International, aggiunge: «Siamo entusiasti di questa espansione in Slovacchia, che rappresenta un passo strategico nel nostro piano di sviluppo industriale. L’apertura di questo nuovo ufficio non solo ci permette di avvicinarci ai nostri clienti, ma anche di rafforzare la nostra offerta in un mercato in forte crescita. Crediamo fermamente che questa iniziativa contribuirà ad elevare ulteriormente i nostri standard di servizio e a creare nuove opportunità per i nostri partner e clienti».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Aim Communication