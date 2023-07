Air Canada sbarca al T3 di Dubai e amplia l’accordo con Emirates

Novità operativa per Air Canada,che rafforza la partnership con Emirates con il trasferimento delle operazioni del vettore nordamericano al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai a partire da oggi, 26 luglio. La co-localizzazione delle operazioni migliorerà l’esperienza di connessione per i viaggiatori e sottolinea i vantaggi della partnership tra i due vettori avviata nel novembre 2022.

I clienti che volano con Air Canada tra le Americhe e il Medio Oriente, il subcontinente indiano, il Sud-Est asiatico e l’Africa e che transitano a Dubai potranno ora godere di un’esperienza rapida e senza interruzioni grazie alla comodità di rimanere nello stesso terminal.

Il primo volo Air Canada in arrivo al Terminal 3 è previsto per il 26 luglio, mentre il primo volo in partenza da Dubai per Toronto è previsto per il 27 luglio. I banchi Air Canada dedicati al check in e alla consegna dei bagagli per la Signature Class saranno disponibili presso il Dropoff della First e Business class, mentre la Premium Economy e l’Economy saranno situati all’ingresso principale. I clienti della Signature Class di Air Canada e i membri Aeroplan Elite idonei (Aeroplan 50K e oltre) avranno inoltre accesso alla lounge Emirates di Business Class situata nel Terminal 3.

Dal novembre scorso i due vettori hanno ampliato il loro rapporto di codeshare a 42 rotte, hanno migliorato il loro accordo di interlinea e hanno sviluppato una partnership di programmi fedeltà reciproca per i propri clienti per guadagnare e riscattare punti. Air Canada ha anche sviluppato una partnership con flydubai.

«Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air Canada al Terminal 3 di Emirates a Dubai e ciò segna un altro passo avanti nella nostra partnership strategica per offrire ancora più valore ai viaggiatori – ha detto Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates – La co-locazione al T3 significa che i clienti di Air Canada possono godere di un’esperienza di connessione senza problemi quando transitano a Dubai sul network globale di Emirates, e coloro che ne hanno diritto possono avere accesso alle lounge di Business Class di Emirates e ad altre strutture dell’hub a Dubai prima del loro volo».

Per Mark Galardo, executive vice president network & revenue planning di Air Canada, «la nuova sede al Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai rappresenta una pietra miliare importante che sottolinea il significato della nostra partnership strategica con Emirates e l’importanza dei nostri voli tra gli Emirati Arabi Uniti e il Canada. Grazie al nostro partner di codeshare e frequent flyer Emirates, i clienti di Air Canada potranno godere di un’esperienza superiore durante il loro viaggio in aeroporto».

Emirates ha iniziato a luglio il suo servizio giornaliero con Boeing 777 tra Montreal e Dubai, che integra il suo programma giornaliero ampliando le operazioni con l’Airbus A380 tra Toronto e Dubai. Air Canada inizierà i suoi nuovi voli non-stop quattro volte a settimana tra Dubai e Vancouver il 30 ottobre 2023 con la sua flotta di punta Boeing 787 Dreamliner, che integrerà il suo servizio giornaliero tra Toronto e Dubai.