Air Europa e la regionale Express uniscono le flotte nel segno di Boeing

Completata l’unificazione delle flotte di Air Europa e Air Europa Express coi modelli Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737 e l’uscita di scena dell’Atr 72 che, lo scorso 14 luglio, ha operato il suo ultimo volo tra Alicante e Madrid.

Il direttore generale di Air Europa Express, Toni Gimeno, insieme ad altri dirigenti della compagnia aerea, ha preso parte all’ultimo volo dell’aereo e ha ringraziato l’equipaggio. Air Europa e Air Europa Express mettono così fine a più di un decennio di operazioni a bordo di questo velivolo a turboelica che ha operato su rotte nazionali e verso le isole, sia Canarie che Baleari, superando i 135mila voli e trasportando quasi sei milioni di passeggeri.

Con la partenza di quest’ultimo aeromobile, Air Europa e Air Europa Express hanno così completato il processo di unificazione della flotta coi modelli Boeing 787 Dreamliner per il lungo raggio e Boeing 737-800 per il medio e corto raggio. Entrambi i velivoli, con maggiore capacità nelle rispettive categorie, consentono di trasportare più persone con meno voli, il che si traduce in una maggiore efficienza e una notevole riduzione delle emissioni.

L’unificazione della flotta è uno dei pilastri fondamentali del Piano Strategico 2023-2025, approvato dall’azienda per consolidare l’organizzazione ed espandere la propria attività a tutti i livelli, promuovendo la sostenibilità, l’efficienza, l’innovazione e l’eccellenza nel servizio al cliente, assi strategici per la sua crescita.