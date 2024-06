Air France svela la winter: sei nuove rotte

Stagione invernale all’insegna del potenziamento e diversificazione del network di voli per Air France che ha annunciato l’apertura tra fine ottobre e fine dicembre di 6 rotte aggiuntive dal suo hub globale di Parigi-CdG, comprese 3 nuove destinazioni ad alta attrattività turistica.

Si tratta di Salvador (Stato di Bahia, Brasile) che verrà servita con tre voli settimanali (lunedì, giovedì e sabato) a partire dal 28 ottobre 2024, operata con Airbus A350-900 dotati di 324 posti (34 in Business, 24 in Premium Economy e 266 in Economia). Sarà la quinta destinazione di Air France in Brasile, dopo Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza e Bélem.

Grazie poi a una partnership commerciale con la compagnia aerea brasiliana Gol, i clienti Air France potranno anche raggiungere 40 destinazioni nazionali in Brasile.

Secondo operativo che verrà attivato dal 20 dicembre sarà Malé (Maldive), con un massimo di 2 voli settimanali (venerdì e domenica) durante le festività invernali, dal 20 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. I voli saranno operati con Airbus A350-900 dotati di 292 posti.

Terza e inedita rotta di Air France sarà Kiruna (Svezia), con un volo settimanale il sabato a partire dal 21 dicembre 2024, operata con Airbus A319. Dopo Rovaniemi (Finlandia), Kittilä (Finlandia), Tromsø (Norvegia) e Narvik Lofoten (Norvegia, operata solo in estate), Kiruna sarà la quinta destinazione di Air France in Lapponia.

Air France continuerà inoltre a rafforzare il suo servizio verso gli Stati Uniti estendendo il suo servizio a Denver (Colorado, Usa) e Phoenix (Arizona, Usa), con 3 voli settimanali per ciascuna città, in partenza da Parigi-Charles de Gaulle.

E nella sua rete a lungo raggio ci sarà anche una novità nell’Africa orientale: dal 18 novembre, la compagnia aerea francese inaugurerà una nuova rotta da Parigi-Charles de Gaulle al Kilimanjaro (Tanzania), come estensione di Zanzibar (sempre in Tanzania). Questa rotta sarà operata tre volte a settimana – lunedì, mercoledì e sabato – utilizzando aeromobili Airbus A350-900 dotati di 34 posti in Business, 24 in Premium Economy e 266 in Economy.

La tratta Parigi-Zanzibar-Kilimanjaro sostituirà la precedente Parigi-Zanzibar-Dar Es Salam operata fino ad ora. Ma Dar Es Salam rimarrà comunque accessibile via Amsterdam, con Klm che opererà voli per la capitale della Tanzania 6 volte a settimana. Oltre a Dar Es Salam, le altre destinazioni di Klm in Tanzania includono Kilimanjaro (4 voli a settimana) e Zanzibar (2 voli a settimana). In tal modo verrà ampliata e la scelta di giorni e orari.