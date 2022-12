Al Bea Festival i premi alle agenzie del Mice

Momenti di gloria per le agenzie del Mice italiano che in occasione della Live Communication Week svoltasi a Roma, sono state protagoniste del Bea Italia Festival con i Bea Awards assegnati per i migliori eventi selezionati dalla giuria di aziende coordinata da Maria Conti, chief communication officer di Maserati.

A completare il programma di questo evento celebrativo, talk show, tavole rotonde e contenuti “Live Free” in una location la cui scelta non è stata casuale: PratiBus District a Roma è uno spazio riqualificato e rispecchia la tendenza alla conservazione evitando ristrutturazioni dall’elevato impatto ambientale.

«Abbiamo così voluto dare anche noi un esempio di sostenibilità alla event industry – ha evidenziato Salvatore Sagone, presidente di Adc Group e del Bea Festival – con una vera e propria celebrazione dello stato dell’arte della event industry nazionale».

E i premi assegnati hanno voluto evidenziare le punte di diamante di questa filiera, che poi si sono aggiudicate i massimi riconoscimenti: il Grand Prix 2022 è andato a Ferrari Capital Markets Day firmato da Ninetynine per Ferrari. Il Grand Prix Iconic Event Award è invece andato a Triumph Group International & Ega Worldwide per il G20 Heads of State and Government Summit, organizzato per la Presidenza italiana del Consiglio dei ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20. Premiata anche l’agenzia Univers nella categoria “convention”.