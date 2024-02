Alla Croazia la medaglia Kristofor per il turismo sostenibile

Viaggi e concerti: i live più attesi dai Simple Minds a Geolier Musica e viaggi formano per molti di noi un mix irrinunciabile. Ci sono le canzoni giuste a fare da colonna sonora in un on the road in macchina, quelle che accompagneranno... The post Viaggi e concerti: i live più attesi dai Simple Minds a Geolier first appeared on ViaggiOff.

Calabria, #InCammino sulla Sila tra monumenti naturali e storie lunghe secoli Boschi, villaggi, gole e cascatelle, ma anche veri e propri monumenti naturali e testimonianze di carbonaie, segherie, tori che riportano ad epoche passate e storie e personaggi affascinanti: la Sila...

A Dublino nasce Board, il primo pub alcool-free con 200 giochi di società Sembrerebbe un'eresia nella patria della scura e corposa Guinness – che pure c'è, ma in forma inedita – eppure sarà probabilmente proprio la sua originalità a colpire curiosi, salutisti, astemi...