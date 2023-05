Alleanza Emirates-Etihad: biglietto unico per voli a Dubai e Abu Dhabi

Un accordo orientato al turismo in entrata negli Emirati Arabi Uniti, ma che promette di sparigliare le carte nell’intero settore del travel. Emirates Airline ed Etihad Airways hanno firmato – durante l’Arabian Travel Market – un memorandum di Intesa per ampliare la loro partnership di interlinea e offrire ai viaggiatori ulteriori opzioni di viaggio.

L’accordo tra i due vettori emirantini mira a incrementare il turismo verso gli Emirati Arabi Uniti dai principali mercati di provenienza, consentendo ai visitatori di sperimentare più di una destinazione grazie a un unico itinerario.

Quest’estate, i clienti di ciascuna compagnia aerea potranno infatti acquistare un unico biglietto per volare a Dubai o ad Abu Dhabi, con ritorno senza soluzione di continuità attraverso l’altro aeroporto. Il nuovo accordo – valido per i viaggiatori provenienti da Europa e Cina – offre inoltre ai viaggiatori che intendono esplorare gli Emirati Arabi Uniti la flessibilità di un biglietto unico per l’intero viaggio e un comodo check-in per i bagagli.

L’accordodi interlinea ampliato, quindi, consentirà ai visitatori di coprire la maggior parte del territorio possibile quando esplorano Abu Dhabi, Dubai o qualsiasi altra destinazione degli Emirati Arabi Uniti, risparmiando tempo grazie all’eliminazione della necessità di tornare a casa dall’aeroporto di arrivo. I clienti che viaggiano negli Emirati Arabi Uniti avranno anche l’opzione di “voli multi-città”, e potranno scegliere di viaggiare da una città dei network di entrambi i vettori e di tornare comodamente in un altro punto servito da Emirates o Etihad.

«Siamo lieti di collaborare nuovamente con Etihad Airways, questa volta per consentire a ciascun vettore di offrire una nuova gamma di opzioni di viaggio senza soluzione di continuità dentro e fuori gli Emirati Arabi Uniti. Emirates ed Etihad stanno facendo leva sui propri punti di forza per espandere le rispettive offerte ai clienti e incrementare il turismo nel Paese. Riteniamo che questo nuovo accordo costituisca una solida base per sviluppare ulteriori opportunità tra le due compagnie aeree ed è un esempio del nostro impegno nei confronti della visione degli Emirati Arabi Uniti verso una continua diversificazione economica», ha detto presidente di Emirates, Tim Clark.

Il memorandum è stato firmato nel corso dell’Arabian Travel Market da Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates, e Mohammad Al Bulooki, chief operating officer di Etihad Airways, alla presenza di Tim Clark, presidente di Emirates Airline, e Antonoaldo Neves, ceo di Etihad, insieme ad altri rappresentanti istituzionali.

Per Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad Airways, «siamo lieti di collaborare con Emirates nella nostra missione condivisa di sostenere il turismo in entrata negli Emirati Arabi Uniti e di facilitare i viaggi verso le nostre vivaci città. Con due compagnie aeree di livello mondiale che sostengono il turismo nel Paese, il nostro accordo di interlinea renderà più conveniente per i nostri ospiti sperimentare il meglio di Abu Dhabi e Dubai con un unico biglietto, promettendo al contempo di offrire un’esperienza di volo eccezionale sia che volino con Etihad Airways che con Emirates. È una proposta vantaggiosa per chi viaggia negli Emirati Arabi Uniti»

L’ampliamento della partnership di interlinea si basa sull’impegno di entrambe le compagnie aeree a sostenere l’obiettivo del governo degli Emirati Arabi Uniti di promuovere il turismo nel Paese e di migliorare la posizione degli Emirati Arabi Uniti come destinazione globale preferita. Il turismo è uno dei pilastri fondamentali dell’economia degli Emirati Arabi Uniti e si prevede che contribuirà al 5,4% del PIL totale della nazione, pari a 116,1 miliardi di AED (31,6 miliardi di USD), sostenendo oltre 1 milione di posti di lavoro entro il 2027*.

È la seconda volta che le compagnie aeree annunciano una collaborazione. Già nel 2018, Emirates Group Security ed Etihad Aviation Group (EAG) avevano firmato un Memorandum di Intesa (MoU) per rafforzare la sicurezza dell’aviazione, compresa la condivisione di informazioni e intelligence nelle aree operative sia all’interno che all’esterno degli EAU. L’anno scorso, Emirates ha firmato un MoU con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi, per incrementare il numero di turisti verso la capitale degli Emirati Arabi Uniti da mercati di origine chiave attraverso la rete globale della compagnia aerea.