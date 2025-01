Allianz, annunciate tre nomine chiave nel leadership team

Tre nomine strategiche nel leadership team di Allianz Partners, a sostegno delle ambizioni di crescita della società. Ecco le novità annunciate dal leader mondiale nei servizi assicurativi e di assistenza a partire:

Laurent Floquet passa al ruolo di chief operating officer; Beatriz Corti è stata nominata chief officer mobility & assistance e Clara Silvestri le succede nel ruolo di chief transformation officer.

Laurent Floquet, che succede a Lars Rogge dal primo gennaio, è board member dal 2022 e ricopriva il ruolo di chief officer mobility & assistance. In precedenza ha ricoperto posizioni chiave di leadership, tra cui chief transformation officer e regional managing director per l’Europa Settentrionale, Centrale e Orientale (Ncee). Nei suoi dieci anni di permanenza nel Gruppo, Floquet ha guidato una crescita e innovazione significative, avendo supervisionato numerosi successi commerciali, rinnovi ed espansioni in tutte le linee di business. Inoltre, ha svolto un ruolo fondamentale nel lancio delle piattaforme digitali di Allianz Partners. Laurent Floquet ha conseguito un Mba presso la emlyon Business School.

Beatriz Corti, board member e chief transformation officer, succede a Laurent Floquet dal primo gennaio. Con quasi 20 anni di esperienza nel Gruppo Allianz, ricoprendo ruoli di leadership in Allianz Seguros e Allianz Se, Corti è entrata in Allianz Partners alla fine del 2022 per guidare i progetti di trasformazione della società, razionalizzando le strutture organizzative e gestendo le iniziative digitali. La sua esperienza e la sua leadership sono state determinanti per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente. Corti si è laureata in Ingegneria Industriale, con specializzazione in fisica e ingegneria nucleare, presso l’Università Upc di Barcellona.

A partire dal primo marzo, Clara Silvestri entrerà a far parte di Allianz Partners in qualità di chief transformation officer. Silvestri proviene da Microsoft, dove ha ricoperto il ruolo di chief financial officer per l’Europa Occidentale, supervisionando un portafoglio di 12 Paesi. Con oltre 25 anni di senior leadership e un’ampia esperienza finanziaria in aziende multinazionali, Silvestri ha ricoperto ruoli chiave in PwC, Oracle e General Electric prima di entrare nel 2017 in Microsoft, dove ha sfruttato tecnologie leader nel settore per incrementare la produttività e migliorare le prestazioni aziendali, svolgendo un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale. Silvestri si è laureata in Finanza e Amministrazione aziendale presso l’Università di Roma “La Sapienza” ed è Dottore Commercialista.

«Siamo entusiasti di annunciare questi tre cambiamenti strategici nel nostro leadership team di Allianz Partners – commenta Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners – Laurent ha sempre dimostrato una leadership e una visione strategica eccezionali durante i suoi precedenti ruoli di cto e di chief officer mobility & assistance, il che lo rende una risorsa inestimabile per il nostro team. La sua capacità di ottenere risultati e di garantire l’eccellenza operativa lo rende perfetto per il suo nuovo ruolo di chief operating officer.

Beatriz porta con sè una vasta esperienza nella trasformazione dell’It e nell’innovazione digitale, migliorando l’efficienza e l’esperienza del cliente, elementi determinanti per lo sviluppo dei nostri prodotti e servizi Mobility & Assistance. Con l’arrivo di Clara come chief transformation officer, il nostro percorso di trasformazione continuerà a progredire, sfruttando il suo forte acume commerciale in un ambiente internazionale e il suo know-how tecnologico. Sono certo che Laurent, Beatriz e Clara apporteranno un immenso valore ai loro nuovi ruoli, mentre affrontiamo la prossima fase di crescita e innovazione di Allianz Partners».