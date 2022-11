Alta Badia, tre aree hospitality in vista delle gare mondiali di sci

Manca solo un mese al tradizionale appuntamento con le gare di sci maschile in Alta Badìa, disputate sulla pista Gran Risa e valide per la Coppa del Mondo di Sci Alpino. A sfidarsi il 18 e 19 dicembre su una delle piste più tecniche ed impegnative dell’intero Circo Bianco, ci saranno i migliori atleti a livello internazionale.

Le gare di Coppa del Mondo di sci alpino sono un’occasione unica per scoprire le eccellenze culinarie e non del territorio. Da qui l’allestimento di tre aree hospitality che propongono momenti di piacere, ciascuna basata sui valori principali del comprensorio e cioè la cucina di alto livello, la maestosità delle Dolomiti e la cultura ladina.

L’eccellenza della cucina gourmet va in scena presso la Leitner Vip Lounge, situata sul rooftop dell’edificio di fronte al parterre, dove sussiste la possibilità di seguire le gare e di trascorrere alcune ore in tutta tranquillità, degustando un buon bicchiere di vino, abbinato ai piatti realizzati la domenica dagli chef stellati Gerhard Wieser (Ristorante Castel Finedining, 2 stelle Michelin) e Peter Girtler (Ristorante Gourmetstube Einhorn, 2 stelle Michelin). La cucina gourmet sarà al centro dell’attenzione nella Lounge anche durante la gara del lunedì con le creazioni di Johann Lerchner (Ristorante Lerchner’s, 1 stella verde Michelin) e di Theodor Falser (Ristorante Johannesstube, 1 stella Michelin). I ticket sono in vendita al prezzo di 275 euro per la domenica e di 200 euro per il lunedì.

All’interno della Red Bull Energy Lounge il mood pionieristico dell’Alta Badia incontra le alte ambizioni di Red Bull e insieme realizzano una lounge, unica nell’intero circuito di Coppa del Mondo: si tratta di una costruzione con un’ampia terrazza, posizionata direttamente in zona arrivo, dove i fan possono assistere alle gare in prima fila e da una posizione privilegiata, proprio come ai box di partenza di una gara di Formula 1 o MotoGP. All’interno di questa lounge sarà possibile degustare le bollicine della Cantina Drusian. Da più di trent’anni Francesco Drusian è interprete del territorio della Docg Conegliano Valdobbiadene. La sua storica azienda, attiva dalla fine dell’800, crea un legame quasi familiare con la vite. È da questa cultura intrinseca al luogo che nascono gli spumanti Valdobbiadene Docg Drusian. I biglietti sono in vendita al prezzo di 200 euro per la domenica e di 175 euro per il lunedì.

Infine, la lounge più tradizionale, tutta rivestita in legno si chiama invece Gran Risa Chalet: questa area hospitality, è dedicata alle tradizioni e alla cultura ladina e per l’occasione ospiterà i partner Forst, Oakley e Movimënt. Oltre ad essere allestita in stile montano, prevede la possibilità di degustare alcuni tra i migliori piatti della cucina locale, semplice ma genuina, forniti dal ristorante locale Stria.