Alto Adige, il 2 giugno apre l’Adler Historic Guesthouse

Il 2 giugno apre a Bressanone, in Alto Adige, il luxury hotel Adler Historic Guesthouse, nuovo indirizzo lifestyle nato dalla volontà degli imprenditori ChrIstoph Mayr e Silvana Messner.

L’hotel è il risultato del lavoro di restyling di un antico edificio, che ha ospitato personaggi illustri sin dal 1500, tra cui l’imperatore Massimiliano I, il filosofo e scrittore francese Michel de Montaigne, l’arciduca Ferdinando, Eleonora di Mantova, il principe ereditario Cosimo de’ Medici.

Adler Historic Guesthouse si distingue per l’architettura senza tempo all’interno delle mura, in una posizione privilegiata nel centro storico di Bressanone, direttamente sul lungofiume Isarco.

L’architettura è basata su una combinazione tra recupero della tradizione e contemporaneo: il progetto prevede il restauro e l’ampliamento della parte storica, in un movimento che si sviluppa in altezza. La facciata è stata restaurata in modo da integrarsi nel centro storico di Bressanone, creando continuità. Il progetto di restyling è curato dallo studio di architettura Bergmeisterwolf.

L’hotel avrà 43 camere e una Spa, che occupa la parte alta dell’edificio.

«Siamo felici di questo nuovo progetto – spiegano i proprietari Christoph Mayr e Silvana Messner – Siamo orgogliosi di realizzare un sogno, una nuova realtà di ospitalità. Avevamo il desiderio di creare un nuovo indirizzo di eleganza e stile nel mondo dell’ospitalità a livello internazionale per Bressanone».

Adler Tagesbar sarà il punto di incontro per caffè, aperitivi e momenti di relax durante la giornata. Di grande impatto scenico, la piscina sul tetto con vista sulla Torre Bianca e sui campanili del Duomo di Bressanone con un panorama a 360° sulla città.

Il progetto, gestito dalla seconda generazione della famiglia, si aggiunge all’esperienza dei proprietari con lo storico ristorante Finsterwirt-Oste Scuro, gestito dalla sesta generazione della famiglia, e l’enoteca Vinothek Vitis, entrambi nel centro storico (a due minuti a piedi dall’hotel). Tutte le proprietà sono gestione direttamente dalla famiglia Mayr.