America Latina in estate: sí se puede. Le proposte Tour2000

Rinnovata l’offerta estiva, con partenze garantite per il Centro e Sudamerica, del t.o. Tour2000 specializzato da oltre 30 anni in questa regione del mondo.

Sono diverse le destinazioni da poter visitare tra giugno e agosto, come evidenzia il direttore generale Marino Pagni: «L’estate italiana è il periodo ideale per esplorare molti Paesi dell’America Latina grazie a condizioni climatiche favorevoli che rendono il viaggio molto piacevole. Ad esempio, in questi mesi, il clima andino di Perù e Bolivia è secco e soleggiato, situazione ottimale per visitare Machu Picchu, il Lago Titicaca e il Salar de Uyuni. Il nord-est del Brasile gode della stagione asciutta, con temperature gradevoli e venti costanti lungo la Rotta delle Emozioni, mentre l’Amazzonia è particolarmente accessibile grazie all’alto livello delle acque che consente di esplorare le aree più remote della foresta. In Colombia e Messico, le spiagge caraibiche offrono acque calme e cieli tersi, perfetti per un mix tra cultura e relax».

Tra gli itinerari proposti, il programma “Colori del Perù” di 11 notti e “Perù Express” di 9 notti; Bolivia Express di 10 giorni e Todo Bolivia di 12 giorni. E ancora Argentina e Cile con le escursioni tra il Perito Moreno e le Torres del Paine con il tour Patagonia Express di 11 giorni e 9 notti. Interessante, poi, “Essenze Colombiane” di 11 giorni e l’itinerario nella regione amazzonica con il tour Rio e la navigazione del Rio delle Amazzoni di 11 giorni e nove notti.

In Messico l’estate coincide con la stagione delle piogge, ma le precipitazioni sono brevi e concentrate nel tardo pomeriggio o in serata, lasciando ampio spazio per l’esplorazione di siti archeologici come Chichén Itzá, Uxmal e Tulum e per soggiornare a Playa del Carmen e Isla Mujeres con il tour Le Meraviglie di Chiapas e Yucatan di 9 giorni e 7 notti.