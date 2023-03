Going affida a Beppe Pellegrino la divisione Resort

Nuova divisione e nuovo ingresso. Il tour operator Going sceglie la Bmt di Napoli per confermare i suoi piani di espansione e lanciare contemporaneamente due novità.

Dopo le recenti Going4Cruises, programma sinergico con Msc Crociere, e la divisione incoming Going2Italy, l’operatore completa ora l’offerta con Going Resort, che diventa una divisione aziendale dedicata al prodotto di ospitalità leisure, con il quale Going intende ulteriormente caratterizzare e qualificare la sua proposta al mercato.

L’altra importante novità è l’affidamento della business unit di Going Resort alla guida di Beppe Pellegrino, noto professionista del settore che ha appena lasciato il Gruppo Uvet. «Dopo l’ingresso di Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going, l’arrivo recente di Roberto Pannozzo alla guida del settore incoming Goig2Italy e oggi di Beppe Pellegrino in Going Resort sono la testimonianza dell’investimento che il Gruppo ha deciso di operare con Going e della fiducia riposta in un progetto di crescita internazionale», ha dichiarato il ceo Domenico Pellegrino.

PROGRAMMAZIONE. Un altro tassello nell’organizzazione e nel brand positioning del tour operator, che aveva annunciato nei giorni scorsi a Milano la recente acquisizione della rappresentanza in esclusiva per il mercato italiano della compagnia di crociere “di esplorazione” Aqua Expeditions.

«Stiamo crescendo in linea con i progetti e le nostre aspettative – conferma Casabianca – E questo ci dà coraggio e soddisfazione. Proviamo a correre a una velocità superiore, ma l’importante è sempre rimanere in carreggiata».

Intanto, nella nuova programmazione c’è sicuramente il focus, con Going4Cruises, sul nuovo prodotto New York con i soggiorni pre e post crociera. «Una combinazione che da aprile si aggiunge a quanto abbiamo già fatto in inverno con Miami, e che ci ha dato ottimi risultati – dice il chief commercial & operations officer – Adesso le agenzie stanno assimilando e trasmettendo al mercato italiano questa nuova opportunità. Abbiamo il grande vantaggio di avere tanti italiani che progettano una vacanza negli Stati Uniti da qui all’estate; New York è una tappa del viaggio dal fascino indiscusso e nella combinazione con i Caraibi diventa particolarmente interessante».

Dal prossimo autunno, Going proporrà una formula simile di pre e post crociera anche per gli itinerari luxury della prima nave di Explora Journeys. E dal 2024 replicherà con Explora II.

E, ancora, cresce la programmazione sull’Africa. «Abbiamo ampliato l’offerta sul Marocco, illustrata in un recente fam trip. È una destinazione che ha dato buoni risultati nel 2022, e sta crescendo ancora nel 023. Ci siamo inseriti con una programmazione di tour della città imperiali, del deserto, cui si può abbinare anche la parte mare. Inoltre, stiamo intensificando gli short break nelle città, grazie anche all’ampliamento del volato dall’Italia», aggiunge.

Altra destinazione su Going si sta concentrando nel 2023 è l’Uzbekistan, con «partenze garantite per il mercato italiano, in lingua italiana, e la possibilità di diversi itinerari e di prodotto tailor made per tour “quasi” privati. Inoltre abbiamo arricchito la programmazione Egitto, che si lega anche a Going Resort, di cui a breve daremo maggiori dettagli. Stiamo consolidando l’Egitto classico con l’aumento di navi, per diversi target, per la navigazione sul Nilo», spiega il ccoo.

Infine, dalla Bmt, Casabianca riconosce l’ottima risposta delle agenzie di viaggi del centro sud, a partire da Napoli: «La nostra forza è lavorare con tutte le agenzie. Offriamo una commissione interessante e stiamo ottenendo ottimi risultati anche grazie agli accordi previsti nel nuovo contratto Msc per quanto riguarda i soggiorni offerti pre e post crociera».