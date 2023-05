American Airlines celebra i 15 anni della Malpensa-New York

American Airlines e Sea celebrano i 15 anni del collegamento Milano Malpensa-New York. Era l’inizio del mese di maggio 2008 quando, con lo scopo di rafforzare il network transatlantico della compagnia all’aeroporto di New York Jfk, la compagnia Usa introdusse il collegamento diretto giornaliero con l’aeroporto milanese, promuovendo la crescita delle relazioni economiche e commerciali tra le due città.

«L’Italia è un mercato importante per American Airlines e Milano rappresenta una delle destinazioni chiave del nostro network europeo – ha commentato Kyle Mabry, vice president operations and commercial Emea and Apac del vettore – Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una forte collaborazione con Sea, lavorando insieme per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio eccellente, sia a bordo che a terra».

Aggiunge Andrea Tucci, vice presidenr aviation business development di Sea Aeroporti Milano: «Nell’ultimo anno, con la ripresa, la compagnia ha segnato un ottimo andamento del servizio quotidiano su New York Jfk, un successo che per Sea costituisce un auspicio per un rafforzamento e un’ulteriore estensione della partnership nel prossimo futuro».

Tutti i voli tra Milano Malpensa e New York sono operati con aeromobili Boeing 777-200 che offrono ai passeggeri un’esperienza che include poltrone di Business Class e Premium Economy, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona.