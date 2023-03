American Airlines, ora i contenuti Ndc sbarcano su Sabre

Dal 3 aprile le offerte Ndc di American Airlines saranno disponibili sul sistema di distribuzione globale Sabre. Gli acquirenti di viaggi, le agenzie e i partner sviluppatori collegati al gds potranno così acquistare, prenotare e gestire i contenuti di new distribution capability del vettore Usa, compresi i posti a pagamento.

«Con questa novità ci impegniamo a fornire ai nostri clienti un’esperienza di vendita al dettaglio moderna e senza soluzione di continuità su tutti i canali – ha sottolineato Thomas Rajan, vicepresidente delle vendite globali di American Airlines – Attraverso la rete di rivenditori di viaggi di Sabre, saremo infatti in grado di fornire i nostri contenuti Ndc migliorati e arricchiti ai viaggiatori di tutto il mondo. Questo aprirà nuove opportunità di business per American e per i nostri partner di vendita al dettaglio di viaggi, e offrirà un’esperienza migliore e più personalizzata ai clienti».

Gli acquirenti di viaggi collegati al gds Sabre potranno scegliere le offerte avanzate di American, come le tariffe Main Select e Flagship Business Plus, i prodotti accessori e le tariffe più basse disponibili in questi canali. Avranno inoltre accesso a informazioni più descrittive sulle offerte di volo di American, nonché alla selezione dei posti abilitata nel percorso di prenotazione.

«Abbiamo di fatto raggiunto una vera e propria pietra miliare con American Airlines – ha dichiarato Kathy Morgan, vice presidente, Ndc e airline supply, Sabre Travel Solutions – E ora siamo ansiosi di continuare la nostra collaborazione per fornire ai travel buyer le offerte e i servizi che i loro viaggiatori desiderano. Anche se è ancora presto per le prenotazioni Ndc, rendere disponibili questi ricchi contenuti da tale compagnia aerea nei canali Sabre è un passo importante verso la maturazione e la cosiddetta scalabilità della distribuzione Ndc».