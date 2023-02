American raddoppia la Roma-New York: due voli al giorno

American Airlines, con Aeroporti di Roma, ha annunciato l’operativo estivo 2023, che prevede fino a sette voli al giorno dall’aeroporto di Fiumicino agli Stati Uniti d’America, segnando un record assoluto per il mercato italiano.

Dopo l’annuncio del secondo volo giornaliero dallo scalo di Fiumicino a Dallas Fort Worth, effettuato alla fine del 2022, American Airlines inizia il 2023 completando l’offerta della stagione estiva italiana introducendo il secondo volo giornaliero da Roma a New York Jfk, operato dal 6 luglio al 15 agosto 2023 con B777-200.

«Siamo entusiasti di annunciare il secondo collegamento giornaliero tra Roma e New York, un importante traguardo che completa l’offerta per la stagione estiva e che contribuisce a rendere il 2023 una pietra miliare per American Airlines in Italia – ha dichiarato Cristina Casati, regional sales manager Southeast Europe di American Airlines – Nel corso dell’estate 2023 American opererà fino a sette voli al giorno da Roma agli Stati Uniti».

«Questo è l’anno in cui Roma Fiumicino diventa per American il secondo aeroporto più grande in Europa: un importante risultato che è anche frutto della costante collaborazione che abbiamo da anni con Aeroporti di Roma e con il trade italiano. Non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme», ha aggiunto Casati.