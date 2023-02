Anche American taglia: 50mila voli in meno per l’estate

Come si salva un’altra stagione di altissima domanda difficile da soddisfare? Il trasporto aereo quest’anno, ancora impantanato con la carenza di personale, sta sperimentando il taglio dei voli in netto anticipo (fino a tre-quattro mesi) per evitare il caos aeroporti avvenuto della summer 2022. Se in Europa i primi a muoversi sono stati il Gruppo Lufthansa e l’aeroporto di Amsterdam; oltreoceano si è appena mossa anche American Airlines.

La compagnia aerea Usa ha cancellato circa 50mila voli per la prossima estate, nel periodo che va da maggio a settembre, secondo quanto riporta il sito specializzato SimpleFlying che riprende un’analisi della società Cirium. È la stessa compagnia aerea che ha appena pubblicato il programma della summer sostenendo che verranno operati oltre 5.500 partenze al giorno.

I voli tagliati sarebbero 49.821 in tutto, con il mese di maggio che vedrà 1.428 cancellazioni; mentre a giugno e luglio saranno rispettivamente 19.947 e 19.982 i collegamenti che mancheranno all’appello. Ad agosto invece American taglierà 8.326 voli; e a settembre le cancellazioni saranno solo 138.

Secondo Cirium, infine, gli aeroporti più colpiti dai tagli saranno Chicago (11.835), Dallas (10.099), Charlotte (7.980), Philadelphia (7.616) e Phoenix (5.365).

Alla base dei tagli dovrebbe esserci la carenza di personale, specialmente di piloti, sebbene la compagnia aerea non abbia motivato il ridimensionamento del network.

Il ceo di United Airlines, Scott Kirby, aveva già lanciato l’allarme poche settimane fa: «I piloti sono e continueranno a essere una grossa limitazione per le compagnie aeree che devono rispondere alla crescente domanda di voli».

Negli Stati Uniti il dibattito sulla carenza di piloti comincia ad assumere toni allarmanti, visto che il governo federale prevede che l’aviazione commerciale avrà bisogno di circa 18mila piloti l’anno.