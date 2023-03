Anche lo storico Beppe Pellegrino lascia il Gruppo Uvet

A soli 11 mesi dal nuovo incarico affidatogli da Luca Patané, anche Beppe Pellegrino lascia il Gruppo Uvet. Il manager era entrato in Uvet nel 2014 occupandosi della divisione di hotel che contava 13 resort tra Italia, Maldive, Kenya, Zanzibar ed Egitto.

Ad aprile 2022 – quando finalmente il turismo riparte dopo i due anni di crisi dovuti alla pandemia da Covid – Patanè sceglie di affidare a Pellegrino anche la direzione dell’area tour operating (vacante dopo l’uscita di Ezio Birondi) che è composta dai brand Settemari, Amo il Mondo e Jump. Il 13 marzo, attraverso un post su Linkedin, Pellegrino annuncia il suo addio a Uvet. L’azienda non ha ancora comunicato a chi sarà affidata la divisione Uvet Hotel Company e quella dei tour operator.



L’ULTIMA DI MOLTE PARTENZE

Dopo la chiusura della compagnia aerea Blue Panorama, che nei prossimi giorni vedrà i pochi resti del vettore di casa Uvet messi all’asta dai commissari liquidatori, continuano quindi le fuoriuscite dal gruppo guidato da Luca Patanè. A fine febbraio Alfredo Pezzani, chief operating officer per Uvet Global Business Travel, ha lasciato il suo ruolo per passare ad Aci Blueteam. A settembre del 2022, invece, Stefano Colombo è stato nominato responsabile delle agenzie di viaggi Uvet al posto di Massimo Segato.

La guida della divisione Uvet Travel Network è quella che ha subito più avvicendamenti negli ultimi anni. Segato, nominato a marzo scorso e rimasto in carica per pochi mesi, aveva preso il posto di Alberto Graziani (che aveva guidato la fase di transizione dopo l’addio di Andrea Gilardi a maggio 2021). Nel mezzo c’era stata anche la breve parentesi di Nicola Bonacchi: in carica solo per poche settimane come direttore generale dell’area leisure del Gruppo, t.o. inclusi. I tour operator erano passati di mano proprio a Beppe Pellegrino. A settembre 2021, inoltre, il chief financial officer del Gruppo, Paolo Donzelli, lascia l’azienda milanese dopo 18 anni di attività.

IL MESSAGGIO SU LINKEDIN

Il manager ha annunciato la sua uscita dal Gruppo Uvet con un post sul suo profilo Linkedin, di cui riportiamo alcuni passaggi: “Quando si arriva al termine di un viaggio, un bellissimo viaggio ci si volta indietro per ricordare tutte le tappe e tutte le persone con le quali hai fatto il giro del mondo e il magone diventa prepotente. Durante i miei viaggi non ho mai portato molto bagaglio […] ma ho sempre messo in valigia il cuore, la passione e l’entusiasmo. In questi giorni sono arrivato in porto dopo tanti anni di navigazione con il gruppo Uvet, ho viaggiato con persone fantastiche sia a livello professionale che a livello umano”, scrive Beppe Pellegrino.

“Sono arrivato in punta dei piedi 9 anni fa – ricorda il manager su Linkedin – e allo stesso modo voglio andare, ringraziando tutti quelli che hanno contribuito a rendere questa avventura fantastica. […] Ringrazio tutti a partire dalla proprietà che mi supportato e le centinaia di persone con le quali abbiamo condiviso momenti divertenti e spensierati […] Ora si riparte con la speranza di un altro bel viaggio…” conclude il manager lasciando immaginare una nuova sfida professionale in procinto di iniziare.