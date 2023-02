Another Italy: al via la partnership tra ViaggiOff e Tipicità

Un’altra novità nel panorama delle partnership di ViaggiOff. La testata, costola di informazione turistica unconventional nata da L’Agenzia di Viaggi Magazine, che racconta modi originali e nuovi di viaggiare, avvia una nuova collaborazione con Tipicità.

Tipicità racchiude una collezione annuale di eventi nella Regione Marche, in un costante dialogo e confronto con la comunità nazionale e internazionale. Riflettori puntati sull’Italia dei borghi mnori e delle eccellenze, tra cibo e specialità grastronomiche, storia, cultura e arte dei territori, icone del fashion e simboli del saper fare.

Divenuti una vera e propria “Collezione”, gli eventi di Tipicità – Tipicità Festival a Fermo, Tipicità in Blu ad Ancona e il Grand Tour delle Marche – troveranno spazio nella categoria di ViaggiOff Another Italy.

Tipicità è un inno al locale nella dimensione globale e il suo Festival da quest’anno è stato inserito nel sito ufficiale del ministero del Turismo Italia.it tra le manifestazioni italiane da non perdere.

Una partnership che va ad aggiungersi a quelle strette nei mesi scorsi dalla testata con Aigae per lo slow tourism, Aitgl per il turismo Lgbtq+, Legambiente Turismo per il canale green, Startup Turismo per l’innovazione.