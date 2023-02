Le Marche in scena a Milano: la Collezione Tipicità 2023

Marche in vetrina alla Bit di Milano, con Tipicità che lancia la Collezione 2023 al completo. Torna lo storico Tipicità Festival di Fermo, giunto alla 31ª edizione, dall’11 al 13 marzo; a maggio tocca a Tipicità in blu ad Ancona; e intanto, da maggio e fino a dicembre, prosegue il circuito di eventi del Grand Tour delle Marche.

«Ci sarà da divertirsi con la collezione di Tipicità 2023», ha affermato il direttore Angelo Serri in occasione degli eventi milanesi di presentazione della nuova stagione di Tipicità, che quest’anno ha debuttato con un’anteprima internazionale a Londra.

Tipicità Festival da quest’anno è stato inserito nel sito ufficiale del ministero del Turismo Italia.it tra le manifestazioni italiane da non perdere.

Dopo tre anni di limitazioni, la kermesse torna a poter esprimersi appieno. «Tipicità è partita dalla città di Fermo – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro – E oggi condivide quest’enorme vetrina con tante altre realtà pubbliche e private. Il Festival è anche un pensatoio di futuro, grazie anche alle tre Università partner, ed è importante anche per l’incoming: per questo motivo sconfiniamo fuori del territorio regionale e nazionale. Dopo tre anni di limitazioni, non vedo l’ora d’inaugurare l’evento l’11 marzo!».

Dal 18 al 21 maggio Ancona ospita la 10ª edizione di Tipicità in Blu. «Un evento che era nato con un’impronta prettamente gastronomica, ma che negli anni si è trasformato in un’iniziativa che attiva tutte le filiere del mare, anche in relazione ad altre comunità della macroregione adriatico-ionica», ha commentato Pierpaolo Sediari, vicesindaco della città.

E poi c’è il Grand Tour delle Marche, che coinvolge molti borghi marchigiani, per un ciclo di eventi che va da maggio a dicembre.

«Cura dei dettagli e valorizzazione delle realtà locali, anche minuscole, su scala nazionale e internazionale: questo è il valore aggiunto del Grand Tour delle Marche», ha sottolineato Francesca Bedeschi, direttore di Anci Marche.

Tra gli esempi degli eventi che coinvolgono la regione: la Frasassi Experience; le proposte delle Alte Marche; il Brodetto di Porto Recanati.

Paola Marchegiani, dirigente turismo della Regione Marche, ha concluso la presentazione ricordando: “È importante che l’evento diventi un prodotto turistico. Avere certezza sulle date e sulle proposte da veicolare ai mercati è fondamentale per gli operatori del trade. Abbiamo tantissime qualità da proporre al visitatore e l’evento può essere la molla che attiva tutte le filiere dell’accoglienza».