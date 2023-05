Arabia Saudita, nel 2027 aprirà l’eco luxury resort Azulik Alula

La Royal Commission for Alula amplia l’offerta dell’ospitalità con il progetto Azulik Alula, un nuovo eco-luxury resort in Arabia Saudita. Si tratta di una struttura nel Nabatean Horizon District del programma Journey Through Time, immersa nei canyon vicino al villaggio equestre Almutadil e a Wadi Alfann, un’antica valle che presto ospiterà grandi opere d’arte.

Il resort, che sarà inaugurato nel 2027, disporrà di 76 ville di lusso in sei diverse tipologie, spa, Vip club, welcome lounge, ristoranti aperti tutto il giorno e uno Sfer Ik Museum. Gli esterni ondulati del resort, caratterizzati da un ricco design, ispirato all’ecosistema naturale e alle circostanti montagne di arenaria, utilizzeranno materiali e fibre naturali disposti in vari strati. Progettato in linea con la Alula Sustainability Charter, il resort creerà una connessione profonda tra gli ospiti e il patrimonio naturale e umano circostante.

L’Azulik Alula Resort promuoverà il legame con il patrimonio culturale di Alula, l’ecologia e la biodiversità della zona. La struttura infatti proteggerà e incorporerà antiche iscrizioni di arte rupestre delle aree circostanti e utilizzerà un naturale sistema di canali d’acqua già esistenti per irrigare e prevenire le inondazioni. All’interno della proprietà non sarà consentito il traffico di veicoli privati, ma saranno previsti mezzi di trasporto elettrici, oltre a percorsi per cavalli, cammelli e sentieri per consentire agli ospiti di godere della bellezza dei luoghi circostanti.

Una volta che sarà pienamente operativo, l’Azulik Alula Resort creerà oltre 300 nuovi posti di lavoro. La maggior parte delle forniture operative sarà reperita ad Alula e in tutto il regno dell’Arabia Saudita, contribuendo ad accrescere l’economia della regione.

«L’Azulik Alula – sottolinea John Northen, Rcu vice president of Hotels and Resorts – è basato sul concetto di sostenibilità e di connessione con il patrimonio naturale e umano che circonda questa magnifica struttura. Insieme all’Almutadil Equestrian Village e al Wadi Alfann, questo resort è una delle numerose risorse che contribuiscono alla crescita di Alula come destinazione leader in linea con il nostro master plan Journey Through Time».