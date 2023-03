Assaeroporti, boom di passeggeri a gennaio

Boom di passeggeri negli aeroporti italiani a gennaio 2023. In base ai dati di traffico di Assaeroporti, hanno fatto registrare ben +92,4% rispetto allo stesso mese del 2022, ma restano inferiori al 2019, ultimo anno prima della pandemia: -3,4%. Stesso discorso per i movimenti aerei: +24,6% sul 2022 e -10,4% rispetto al 2019. Entrambe con il segno meno, invece, le statistiche sui cargo: -10.4% in confronto al 2022 e -5,4% rispetto al 2019.

Nel dettaglio anche i dati di traffico che riguardano gli scali di Bologna, Palermo e Perugia.

Al Guglielmo Marconi di Bologna sono transitati quasi 600mila passeggeri a gennaio 2023, che evidenziano una crescita notevole sullo stesso mese del 2022, +86,4%, ma -8% rispetto ai livelli di gennaio 2019. Mete preferite Catania, Barcellona, Tirana, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Palermo, Istanbul, Casablanca, Bucarest e Londra Heathrow. Nel dettaglio, i passeggeri su voli nazionali hanno raggiunto quota 140.854, +27,8% sul 2022, e -3,2% sul 2019, mentre quelli su voli internazionali, 449.233, sono risultati in forte crescita sul 2022, +117,7%, ma in calo, -9,4% sul 2019. 4.644 i movimenti aerei, in crescita sul 2022, +31,6%, ma in frenata rispetto al 2019: -13,5%.

Boom di inizio anno per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. 418.094 i passeggeri transitati a gennaio, il 37,12% in più rispetto a gennaio 2022 e +5% rispetto al 2019. Da record a gennaio anche la media dei passeggeri per volo, 136. «L’anno inizia con ottimi risultati e le aspettative sono di proseguire con la crescita grazie all’arrivo di nuove compagnie aeree, come la Turkish con il diretto da e per Istanbul» nota dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo.

Con un +168% sul 2022 e +45% sul 2019, il primo mese del 2023 per l’aeroporto San Francesco d’Assisi si è chiuso con la conferma del trend di crescita che lo scalo sta registrando da molti mesi a questa parte. Oltre 16.500 i passeggeri transitati. Nella stagione invernale, operativa fino al 25 marzo, programmate sette rotte con 32 voli di linea settimanali da e per Londra, Catania, Palermo, Tirana, Cluj e Malta. Dal 26 marzo, invece, riprenderà la programmazione estiva che, grazie ad un network di 16 rotte, vedrà operativi 98 voli settimanali da e per l’aeroporto dell’Umbria.