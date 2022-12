Assemblea Alis, Santanchè: «Destagionalizzare e digitalizzare»

Destagionalizzare con una diversificazione d’offerta d’eccellenza e di forte appeal come ad esempio i cammini religiosi e digitalizzare il sistema turistico italiano: è il nuovo messaggio lanciato dal ministro del turismo, Daniela Santanchè, intervenuta agli Stati generali Alis, della logistica e del trasporto.

«Noi siamo l’unico Paese tra le destinazioni leader nel turismo che non dispone di un’app che possa guidare il turista-ospite in ogni momento del suo soggiorno, della sua vacanza, dando informazioni in tempo reale sugli eventi, sui ristoranti e sugli alberghi nei luoghi che sta visitando. Diventa allora imperativo dotare il turismo italiano di una piattaforma performante. Ci stiamo già lavorando, come stiamo operando anche su altri fronti. Ci siamo insediati un mese fa e abbiamo varato una manovra con i primi segnali della nostra visione da qui ai prossimi cinque anni», ha commentato il ministro.

Santanchè ha poi ribadito la volontà del governo di fare «un patto serio con le imprese, assumendo l’impegno di snellire, facilitare l’attività imprenditoriale con poche e chiare regole: vogliamo liberare le energie delle aziende italiane in ogni settore, e il turismo come la logistica e i trasporti rappresentano comparti vitali per far crescere il nostro Paese».