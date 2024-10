Assemblea Federturismo: “Tre pilastri per il futuro”

Con un mercato turistico internazionale che presenta numeri record, come i 60 milioni di arrivi stimati per quest’anno, e un mercato domestico che, al contrario, risulta in sofferenza a causa dell’inflazione turistica, l’impegno di tutti gli attori della filiera è quello di cooperare in nome di uno sviluppo che è alla portata delle potenzialità del Paese. Questo in estrema sintesi il messaggio lanciato a Roma nel corso dell’assemblea di Federturismo dal suo presidente, Marina Lalli, e da Leopoldo Destro, delegato al turismo e cultura dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Non hanno tralasciato un apprezzamento per l’interlocuzione che si è attivata con il Mitur e che sia il ministro Daniela Santanchè sia Gianluca Caramanna della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo alla Camera, intervenuti all’assemblea, hanno sottolineato, evocando un gioco di squadra per far sì che l’Italia sia un Paese turistico di qualità e non di quantità. Anche in vista del prossimo Forum di Firenze convocato dal ministero.

LE TRE PRIORITÀ

«Il turismo – ha ricordato nel suo intervento Destro – è un vero e proprio giacimento che vale oltre 110 miliardi di euro, ma se consideriamo l’insieme dei servizi e dell’indotto, ovvero i due universi nei quali questa industria opera fattivamente, il valore economico tocca i 600 miliardi di euro. Un patrimonio che dobbiamo conservare e coltivare facendo gioco di squadra, perché non dobbiamo subire gli eventi, ma organizzarli, valorizzando così l’accezione industriale del turismo attraverso tre must: destagionalizzazione, diversificazione dell’offerta e digitalizzazione».

Gli ha fatto eco la presidente di Federturismo, che nella sua lunga relazione ha evidenziato come «in Italia operiamo su turismi consolidati come quello culturale e balneare e sui nuovi turismi come quello esperenziale o lo shopping tourism. Dobbiamo giocare su entrambi i campi contando sui nostri alleati, ovvero tutti i partner della mobilità, dagli aerei ai treni, ai traghetti, ai pullman.

TREND E NUMERI DI UNA STAGIONE D’ORO

È una stagione d’oro per il turismo italiano, con tutti i segni positivi, dal turismo della montagna a quello dei parchi di divertimenti, dal Mice (a +12%) al turismo degli eventi. Dobbiamo conservare questi primati tenendo d’occhio le tendenze e i mercati esteri di riferimento. In particolare i mercati extra europei che da soli hanno prodotto una spesa turistica di 51,7 miliardi di euro a beneficio di tutta la nostra industria turistica».

Nel corso dell’assemblea è emerso anche che in una dinamica di crescita dei flussi internazionali di turisti (si stima che nel 2024 il turismo nel panorama mondiale supererà i livelli pre pandemici con un incremento del 2% rispetto al 2019), la globalizzazione e l’innovazione tecnologica si sono fatti carico di ritarare il peso del marchio Italia che, pur confermandosi ai vertici delle classifiche in termini di attrattività legata alla cultura, per il cibo e per lo shopping, risulta sempre più insediato da Paesi che difficilmente avremmo immaginato come competitor: ad esempio Cina, India e la penisola arabica aumentano non solo la domanda di turismo, ma anche la loro capacità attrattiva in termini di offerta turistica.