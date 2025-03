Assicurazioni di viaggio: cinquanta sfumature di polizze I4T

I4T torna tra i padiglioni di Bmt Napoli per incontrare gli operatori del settore e presentare la sua ampia offerta in vista della stagione 2025, subito dopo l’entrata in squadra di due nuovi responsabili di area nella rete commerciale: Emilio Ganci per la Sicilia occidentale e Jacopo Rumor per il basso Veneto, che vanno ad aggiungersi ai 15 area manager già in azienda.

Sul fronte del prodotto, per l’intermediario assicurativo, la parola d’ordine è differenziazione: «Puntiamo su coperture sempre più complete – specifica Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – come le polizze medico/bagaglio e annullamento della linea Silver e su prodotti dedicati a specifici segmenti di mercato, come la I4School per le gite e i viaggi di istruzione. Allo stesso tempo abbiamo pensato alle dinamiche di un mercato sempre più globalizzato, nel quale non è raro organizzare un viaggio per clienti stranieri oppure viaggi per clienti italiani in partenza dall’estero, e alle nuove forme distributive dei viaggi: le polizze, ad esempio, sono valide anche in caso di viaggi legati a operazioni welfare e l’indennizzo per l’annullamento del viaggio viene messo a disposizione dell’assicurato sotto forma di voucher».

In particolare, dedicate ai viaggiatori senior, le polizze medico/bagaglio della linea Revo sono valide per assicurati fino a 89 anni di età e possono essere stipulate anche in caso di viaggi con partenza dall’estero, purché l’assicurato sia residente o domiciliato in Italia.

Diverse anche le soluzioni per la copertura annullamento: dalla Silver, con massimale fino a 9.500 euro, alla formula “special edition” che permette di annullare per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile fino a 13 giorni dalla data partenza; e ancora, dalla garanzia sull’annullamento del viaggio per atti di terrorismo alle polizze annullamento “all risks” dedicate anche agli assicurati che non risiedono in Italia.

Da segnalare la proposta di alcuni servizi ancillare, come I4Flight, che interviene in caso di cancellazione di qualsiasi mezzo di trasporto regolarmente prenotato, indipendentemente dal motivo della cancellazione; I4Connection, contro la perdita della connessione tra due voli e/o con crociere marittime, e la polizza parametrica Ritardo Volo, che indennizza automaticamente il cliente in caso di ritardo all’atterraggio superiore a tre ore.

Tutto il prodotto viene offerto tramite una piattaforma sempre più snella, veloce ed efficiente con numerose applicazioni per facilitare il lavoro delle agenzie, come la

firma digitale delle polizze.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di I4T