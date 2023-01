Atm Dubai, aperte le iscrizioni e attesi 34mila partecipanti

Aperte le iscrizioni all’Atm Arabian Tourism Market 2023 che si svolgerà al Dubai World Trade Centre (Dwtc) dal 1° al 4 maggio.

In linea con il tema “Working Towards Net Zero”, la 30ª edizione di Atm offrirà un forum per i leader del settore e i responsabili politici di tutto il Medio Oriente finalizzato a esplorare le sfide e le opportunità legate al futuro dei viaggi sostenibili.

A tal proposito Danielle Curtis, exhibition director Me, Arabian Travel Market, ha dichiarato: «La 30ª edizione di Atm accenderà i riflettori sulla sostenibilità nel nostro settore e su come i decisori regionali stanno guidando la decarbonizzazione massimizzando la redditività e anche per migliorare le esperienze dei clienti. Il programma della conferenza di quest’anno sarà caratterizzato da una vasta gamma di sessioni che esploreranno l’innovazione e le migliori pratiche relative all’ambiente, al sociale e alla governance Esg. Prevediamo di accogliere più di 34.000 esperti di viaggi, turismo e ospitalità del settore pubblico e privato da tutto il mondo ad Atm 2023, inclusi oltre 1.500 espositori e rappresentanti provenienti da oltre 150 destinazioni, rendendola la piattaforma perfetta per la costruzione di relazioni e la condivisione delle conoscenze che guiderà un cambiamento tangibile e sostenibile del turismo nel mondo».

Il programma della conferenza Atm 2023 è dunque centrato sulle questioni di sostenibilità nel settore dei viaggi e del turismo, con commenti di figure di leadership che rappresentano una varietà di settori come destinazioni, tecnologia di viaggio, aviazione, crociere, investimenti, reclutamento, hotel e ospitalità.