Austria Turismo, Kolzer: «Vogliamo rafforzare il rapporto con il trade»

Il turismo austriaco è in ripresa: dopo la pandemia, nel 2022 gli arrivi sono aumentati del 79,8%, per un totale di 39,8 milioni, e un più 72,2% con 136,9 milioni di pernottamenti rispetto al 2021. Non sono comunque ancora state raggiunte le cifre del 2019, cioè dell’anno record pre-Covid, infatti i risultati del 2022 sono del 10,3% in meno rispetto al 2019.

Per quanto riguarda i turisti dall’Italia, nel 2022 il numero di arrivi è aumentato del 144,8% (821.100 arrivi) e il numero di pernottamenti del 116,9% (2,2 milioni) rispetto al 2021. Nonostante questi numeri positivi, i pernottamenti sono stati ancora inferiori del 24% rispetto ai dati del 2019. In termini di arrivi, l’Italia è il quinto mercato di provenienza estero dopo Germania, Paesi Bassi, Svizzera, e Cechia.

Il 2022 è stato caratterizzato da una particolare aumento del turismo in città e del turismo culturale. A Vienna, ad esempio, il numero di ospiti provenienti dall’Italia è aumentato del 255% rispetto al 2021. Oltre a Vienna, anche l’offerta culturale di Salisburgo, Graz e Innsbruck è stata molto richiesta durante tutto l’anno.

«Il trade gioca un ruolo importante, è vero che, data la prossimità geografica, la maggioranza degli italiani si organizza individualmente, solo circa il 10% prenota in adv e circa il 25 tramite le agenzie online, ma vogliamo rafforzare la nostra collaborazione con il B2B», commenta Herwig Kolzer, direttore dell’Ente nazionale austriaco per il turismo che ha incontrato agenzie e operatori nel corso del workshop trade che ha visto protagonisti a Milano tredici partner austriaci tra destinazioni ed attrazioni.

L’Austria ha appena lanciato la campagna tematica città e cultura e la seconda partirà all’inizio di maggio: «Avrà con focus sull’estate, sulla montagna, sulla rigenerazione nella natura – spiega il direttore – Un altro grande tema sono i viaggi itineranti e puntiamo a promuovere anche quei luoghi meno noti del Paese. Anche la sostenibilità è un tema fondamentale con la visione di rendere l’Austria la destinazione più sostenibile del mondo. Sono già stati raggiunti diversi traguardi positivi e vogliamo inserire maggiormente questi esempi di buone pratiche nella nostra comunicazione».

Il 2023 è un anno di anniversari per l’Austria, sui quali il Paese punterà per la promozione. Il Belvedere di Vienna compie 300 anni, e per tutto il 2023 ci sarà una carrellata di eventi e rassegne. La prima delle mostre porta il titolo “Il Belvedere – 300 anni di un luogo d’arte” e focalizza il ruolo del Belvedere come complesso architettonico, come istituzione e come museo nel passato, nel presente e nel futuro. Dal 2 dicembre 2022 al 7 gennaio 2024. Nel 2023 si festeggerà anche il 100° anniversario di Öbb, le ferrovie austriache, che dopo il lancio del collegamento Genova (La Spezia) – Vienna, apriranno, a partire da giugno, anche la tratta Ancona/ Pesaro -Vienna.

L’Austria guarda poi già all’anno prossimo, quando nuovi appuntamenti e anniversari daranno modo di integrare ancora i temi portanti come città e cultura nella promozione.

Bad Ischl e 22 comuni del Salzkammergut saranno Capitale Europea della Cultura 2024 ed è la prima volta che questo accade in un’area rurale, che comunque conta su una storia lunga settemila anni. La cittadina storica di Bad Ischl, conosciuta anche come luogo di villeggiatura estiva degli Asburgo, insieme a 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut formano una regione culturale che si basa sulla sinergia tra cultura, economia e turismo. Caratterizzata dagli elementi sale e acqua, fin dall’inizio dell’estrazione del sale ad Hallstatt, 7.000 anni fa, si è sviluppata con un’identità regionale complessa e sfaccettata. Nel 2024 inoltre il mondo della musica festeggerà i 200 anni del compositore Anton Bruckner.