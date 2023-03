Aviareps Italia, al via il Roadshow Connecting the World

Ha preso il via il Roadshow Connecting the World promosso da Aviareps Italia. L’azienda leader nella rappresentanza internazionale, nel marketing e nella comunicazione per i brand dell’aviazione, del turismo, dell’ospitalità e della ristorazione ha organizzato gli appuntamenti con il travel trade italiano in tre strategiche città del nord Italia: a Torino il 21 marzo, a Milano il 22 e a Verona il 23. Gli operatori di settore incontrano oltre venti espositori di grande rilievo.

Il Roadshow Connecting the World nasce dall’idea di offrire momenti incontro e networking tra le realtà dell’offerta turistica attive sul mercato italiano e gli operatori di settore delle province di Torino, Milano e Bergamo. Agenti di viaggio e tour operator potranno incontrare alcune delle realtà più illustri del turismo internazionale: le compagnie aeree Air Astana, Air Malta, Air Serbia, Ana – All Nippon Airways, Condor, flydubai e SunExpress; gli enti del turismo di Malesia, California, Miami, Svizzera, Ticino, Berna, Ginevra, Interlaken e Mammoth Lakes; la compagnia di crociere Norwegian Cruise Line; le catene alberghiere Deutsche Hospitality e Rey Group; l’azienda di trasporti Bls; il Dmc Skyway; il servizio di parcheggi aeroportuali ViaMilano Parking e la sezione turismo di Swarovski.

Il Roadshow Connecting the World prevede sessioni pomeridiane di incontri once-to-one, dalle 14 alle 18. I partecipanti possono selezionare la fascia oraria di preferenza tra le opzioni disponibili sul modulo di iscrizione online disponibile sul sito https://bit.ly/3ya5A9y.