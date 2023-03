Welcome Travel Group incorpora Welcome Travel Sud

Ulteriore passo in avanti nella riorganizzazione di Welcome Travel Group, il network di agenzie di viaggi controllato da Alpitour e Costa Crociere. È notizia di queste ore la fusione per incorporazione – con effetto dal 1° aprile – di Welcome Travel Sud, società del Gruppo dedicata alla gestione dei punti vendita dell’Italia meridionale.

Nata nel 2004, con sede a Napoli, Welcome Travel Sud ha operato in piena sinergia con Welcome Travel Group per espandere il modello di affiliazione in particolare in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La scelta, spiega l’azienda in una nota, “è stata dettata dalla volontà di ottimizzare la struttura societaria del Gruppo, semplificare e velocizzare tutti i processi al fine di erogare alle agenzie un servizio sempre più efficace ed efficiente”.

La sede di Napoli, sottolinea il Gruppo, “rimarrà centrale per la gestione del sud Italia e continuerà a dare supporto e servizio alle agenzie di tutti i brand”.

Con un volume d’affari stimato in oltre 2 miliardi di euro per più di 2.400 adv affiliate, Welcome Travel Group Spa si presenta ora come un’unica grande società che ha inglobato al suo interno Geo, Welcome Travel Store e ora anche Welcome Travel Sud.

LA SQUADRA DI APICELLA

Al comando del Gruppo l’amministratore Delegato Adriano Apicella, con Dante Colitta a capo della direzione network, coadiuvato da Andrea Cerri, responsabile rete vendita Nord Italia, Fabio Del Core, responsabile rete vendita Centro Sud Italia, Cristina Gussoni, responsabile del service center Leisure, e Manola Agroppi, responsabile del booking betwork.

La direzione commerciale e marketing, che risponde direttamente all’ad, vede Elisabetta Palai nel ruolo di responsabile commerciale Leisure, Laura Antonioli come responsabile marketing, Vittorio Amato in qualità di responsabile commerciale Vettori, Sandro Palumbo responsabile Business Travel e Gennaro Villani responsabile del servizio Ticketing.

Tra le prime linee di Apicella anche Antonella Mantovani, responsabile delle agenzie di proprietà, Laura Corno, responsabile dell’area Analisi e Pianificazione, Paolo Buonagura, responsabile IT e Letizia Zenere, responsabile Amministrazione e Finanza.