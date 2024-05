Azemar e The Residence in Sicilia per due eventi dedicati alle adv

Due gli appuntamenti dedicate alle agenzie siciliane per Azemar, in collaborazione con The Residence hotel, organizzati per presentare il prodotto Maldive, Zanzibar e Mauritius.

Nel primo, il 2 maggio a Palermo, presso Saracen Sands Hotel, e nel secondo a Catania, il giorno seguente al Plaza Hotel, il sales Italy di The Residence, Alessandro Furlotti, ha descritto e mostrato con accattivanti immagini l’offerta per le Maldive della catena nell’atollo di Gaafu Alifu: The Residence Maldives Dhigurah, un rifugio di lusso in un paradiso circondato da palme e dalle lagune turchesi dell’oceano e The Residence Maldives Falhumaafushi, un’isola dal lusso moderno in un ambiente tropicale di rara bellezza, nelle vicinanze di Castaway Island, luogo dove poter vivere un’esperienza alla Robinson Crusoe.

Dalle Maldive a Zanzibar: per questa destinazione Furlotti ha presentato The Residence Zanzibar, situato a sud dell’isola, a Kizimkazi, immerso in 32 ettari di giardini tropicali e incorniciato da una spiaggia incontaminata, un rifugio appartato per una vacanza romantica.

E infine, Mauritius, per l’isola il t.o. propone The Residence Mauritius, situato nella rinomata Belle Mare, un resort elegante e raffinato che ricorda il fasto dei palazzi signorili d’altri tempi rievocando la casa coloniale di una piantagione. Ambiente e stile perfetti per una vacanza all’insegna di un relax totale e una costante attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza.

Per Azemar, presenti alle due giornate, Loris Giusti (key account Azemar) e Massimo Ruggieri, area sales Azemar Sicilia e Calabria.