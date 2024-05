Azemar e The Residence incontrano le adv in Sicilia

Due gli appuntamenti dedicate alle agenzie siciliane per Azemar, in collaborazione con The Residence Hotel, organizzati per presentare il prodotto Maldive, Zanzibar e Mauritius.

Nel primo, il 2 maggio a Palermo, presso Saracen Sands Hotel, e nel secondo a Catania, il giorno seguente al Plaza Hotel, il sales Italy di The Residence, Alessandro Furlotti, ha descritto e mostrato con accattivanti immagini l’offerta per le Maldive della catena nell’atollo di Gaafu Alifu: The Residence Maldives Dhigurah, un rifugio di lusso in un paradiso circondato da palme e dalle lagune turchesi dell’oceano e The Residence Maldives Falhumaafushi, un’isola dal lusso moderno in un ambiente tropicale di rara bellezza, nelle vicinanze di Castaway Island, luogo dove poter vivere un’esperienza alla Robinson Crusoe.

Dalle Maldive a Zanzibar: per questa destinazione Furlotti ha presentato The Residence Zanzibar, situato a sud dell’isola, a Kizimkazi, immerso in 32 ettari di giardini tropicali e incorniciato da una spiaggia incontaminata, un rifugio appartato per una vacanza romantica.

E infine, Mauritius, per l’isola il t.o. propone The Residence Mauritius, situato nella rinomata Belle Mare, un resort elegante e raffinato che ricorda il fasto dei palazzi signorili d’altri tempi rievocando la casa coloniale di una piantagione. Ambiente e stile perfetti per una vacanza all’insegna di un relax totale e una costante attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza.

Per Azemar, presenti alle due giornate, Loris Giusti (key account Azemar) e Massimo Ruggieri, area sales Azemar Sicilia e Calabria.