Ihg e Iberostar si alleano e lanciano Beachfront Resorts

C’è un appuntamento fisso al World Travel Market di #Londra. È quello con Euromonitor International . Anche quest’anno l’autorevole istituto di ricerca ha disegnato i megatrend del turismo nel report “#Travel and #Hospitality – Global Outlook and Innovation Guide”, che guarda al 2023 (ma anche oltre) e porta la firma di Caroline Bremner, senior head of travel research, e Alex Jarman, senior analyst dell’istituto di ricerca.