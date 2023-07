Balneari, Fiba su riordino concessioni: «La strada del governo è quella giusta»

Piena soddisfazione espressa da Fiba Confesercenti (Balneari) circa il tavolo tecnico riunitosi nei giorni scorsi. Un tavolo proficuo, si legge nella nota, “perché la strada tracciata dal governo è quella giusta. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito i primi interessanti dati grezzi, che andranno successivamente verificati e analizzati, per fare chiarezza e stabilire i criteri sulla scarsità o meno della risorsa. Un confronto importante fra le associazioni di categoria e i ministeri competenti: il prossimo appuntamento è fissato per il 20 luglio per proseguire nell’analisi della mappatura del demanio marittimo”.

E Maurizio Rustignoli, presidente Fiba Confesercenti, ha così commentato l’incontro svoltosi a palazzo Chigi sulle concessioni balneari. «È stato chiesto, inoltre, alle regioni di procurare nel più breve tempo possibile i dati che fanno riferimento alla mappatura lacuale e fluviale. Qualsiasi conclusione sulle concessioni balneari è, al momento, assolutamente prematura. Auspichiamo, perciò, di proseguire lungo un percorso che vada, con attenzione, a raccogliere e valutare con obiettività i dati a disposizione per procedere, infine, a una diversa applicazione della direttiva Bolkestein sul riordino delle concessioni».